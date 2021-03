Különleges díszkivilágítást kap a Nemzeti Múzeum a görög szabadságharc évfordulójának alkalmából

2021. március 25-én ünnepeljük a görög szabadságharc kitörésének kétszázadik évfordulóját, amely egyben a modernkori Görögország megszületésének is az ünnepe. Ebből az alkalomból a világ számos pontjának nevezetessége, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum is a görög lobogó kék-fehér színeiben pompázik este 6 órától.

Pontosan 200 évvel ezelőtt

1821. március 25-én lázadás robbant ki a Peloponnészoszon, ami általános oszmánellenes felkeléssé szélesedett. Ekkor hangzott fel először: „Szabadság vagy halál!” ‒ a függetlenség jelmondata. A görög nép kilenc küzdelmes évig tartó, sikeres harcot vívott, hogy az ország a 400-450 éves oszmán megszállás után végre elnyerje szabadságát.

Az 1830-ig tartó függetlenségi háború során az elszánt görögöknek több mint százezer embert sikerült mozgósítani, szemben a majd félmilliós oszmán-albán hadsereggel. A kitartás és a szabadságvágy Európa-szerte kiváltotta a görögök iránti rokonszenvet, pénzadományokat gyűjtöttek a görög nép számára, Byrontól Shelley-ig számos önkéntes harcolt az eszméért, világgá kürtölve a görög nép hősies elszántságát. A felszabadító harcok során brit, francia és orosz segítséggel 1830-ban Görögország elnyerte függetlenségét, amely akkor még csak a Peloponnészosz, a Kikládok és a görög szárazföld egy részét jelentette.

Tisztelgés a bicentenárium alkalmából

A bicentenárium alkalmából a Görög Intézet szimbolikus gesztussal tiszteleg a szabadságharc hősei és az újkori görög történelem legnagyobb ünnepe előtt. Március 25-én este, a magyar márciusi forradalomban fontos szerepet játszó épületet, a Magyar Nemzeti Múzeumot látványos díszkivilágítással a görög lobogó kék-fehér színeibe öltöztetik, hogy egy este erejéig néma méltósággal adózhassunk a görög s egyben a magyar szabadságeszmény hősei és eseményei előtt.

Világszerte ezen kívül több ikonikus épület, híd, természeti jelenség is magára ölti a kék fehér színt. Az ünnepléshez csatlakozik a San Francisco-i városháza, a Santa Monica-móló óriáskereke, az ikonikus bostoni Zakim-híd, a Piscataqua folyó hídja, amely New Hampshire és Maine államokat köti össze. A kanadai Torontóban található CN torony, a világ harmadik legmagasabb tornya is kék-fehéren világít március 24-én és 25-én és a természet egyik csodája a Niagara-vízesés is.

De a görög zászlót tűzik ki fényekkel szimbolikusan a Sydney-i Operaházra és Dél-Afrikában, Johannesburgban az ünnep részeként az eddigi legnagyobb, 1500 négyzetméter nagyságú görög zászlót lobogtatják majd.

Az eseményt az Országgyűlés Görög Szószólói Irodája támogatja.