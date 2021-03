Az egykori Budai Polgári Casino helyén nyitja meg kapuit a Márai Sándor Kulturális Központ

A Déli pályaudvartól a Tabánig tett tavaszi séta megkerülhetetlen látványossága az a saroképület, melynek ezüstösen csillogó kupolája már messziről látható. Ez a létesítmény valaha a Budai Polgári Casino épülete volt, ahol nemsokára megnyitja kapuit Krisztinaváros új kulturális csomópontja, a Márai Sándor Kulturális Központ.

Szemfülesek már láthatják a bejárat fölött a kupolához hasonlóan ezüstösen csillogó, ajtót keretező feliratot, mely Márai Sándor nevét viseli magán. Az új, tervek szerint minden generáció érdeklődése felé nyitó kulturális-közösségi színtér megnyitására ugyan még néhány hónapot várni kell, de annyi már tudható, hogy a Krisztina tér 1. szám alatt az Andrássy-palotából nemrég kiköltözött Budavári Művelődési Ház talál majd otthonra.

Az egykori Budai Polgári Casino 1893-ban felhúzott épülete a II. világháború után volt párt- és irodaház is, mutatott már egészen más látképet is, ráadásul felújítása előtt sokan úgy gondoltak rá, hogy szebb napokat is megélt már. Éppen ezért a helyreállítása és a rekonstrukciója során nagy figyelmet fordítottak eredeti, patinás küllemére, díszítéseire és többek között a már említett fényesen csillogó ezüstkupola visszahelyezésére is.

A hírek arról szólnak, hogy külseje mellett belső terei is megújulnak és míg az eredeti állapot visszaállítása a fő cél, a 21. század követelményeinek megfelelő technikai felszereltséget alakítanak majd ki az épületben.