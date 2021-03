8 mesés budapesti virágüzlet és növénybolt, nem csak nőnapra

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy időről-időre jó betérni egy-egy virágokkal és növényekkel teli üzletbe, ahol kedvünkre szívhatjuk magunkba az illatokat és a színeket. 8 olyan budapesti virágüzletet mutatunk, ahova nemcsak visszavágyik az ember, hanem nehéz elképzelni, hogy kilépve az üzletből, a hónunk alatt, a kezünkben ne legyen egy újabb, otthonra szánt növényjövevény.

A Mester és a Bokréta utca sarkán egy valóban családias hangulatú virágmennyországba csöppenhetünk. A tulajdonos, Pálházi Andrea városi csodakertjében a tekintet pompás virágról virágra jár és könnyen azon kapja magát az ember, hogy mosollyal az arcán, boldogan sétál a pulthoz büszke, leveles-szirmos választottjával.

1095 Budapest, Mester u. 40-44/A

A Kiss János altábornagy utcán felfelé sétálva találhatunk rá a Flowerpower sarokban megbújó, aprócska, de annál nélkülözhetetlenebb kis üzlethelyiségére. Míg télen a fények, tavasszal és nyáron az üzlet előtt ízlésesen elrendezett virágok hirdetik, hogy ide bizony érdemes betérni, ha mást nem, egy finom kávéra, hiszen amíg elkészül, addig a mesés virágkötészeti csodákon legeltetve a szemünket biztosan találunk majd hazavinni valót.

1124 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54.

A Mechwart ligettől a Széna térig sétálva, a Széllkapu előtt néhány lépéssel, megtorpanásra készteti az embert az utcákon jobbról és balról is sorakozó mesés virágok egyvelege. A Fű-Fa-Virág üzlete üde színfoltja a Margit körútnak, ahol a virágcsokrok mellett cserepes növények, szezonális virágdekorációk, szemet gyönyörködtető dekorációs apróságok, de még pezsgők, csokoládék is helyet kaptak. Ha másért nem is, ezért érdemes egy megállót sétálni!

1024 Budapest, Margit körút 71.

Az Egyetem tértől néhány lépésre található Iringó Virágmanufaktúra a tökéletes példa arra, hogy száraz virágból is számtalanféle csokorkompozíció és változatos, alkalomhoz illő dísz alkotható. Kirakatuk előtt időzve az ember már-már elbizonytalanodik a sok szín láttán, hogy egészen biztosan száraz virágokat kémlel-e, de ha sikerült meggyőződnünk igazunkról, bátran szemezgessünk cserepes növényeik széles választékából is.

1053 Budapest, Károlyi utca 19.

A Moai Virág üzletében üde zöld filodendronok, buja levelű futónövények és bólogató monsterák széles választéka éri lépten-nyomon egymást és köszön vissza a polcokról, de még a lábunk mellett lévő ládákból is. Az egzotikus hangulatot magasan képviselő zöldüzletben valóságos utazás pusztán nézelődni a legkülönfélébb cserépben csücsülő növények között.

1084 Budapest, Víg u. 20.

Minden jel arra mutat, hogy a kávézó-virágbolt párosítás tökéletesen megfér egymás mellett, többek között a Pesti Palánta esetében is, ahol egy szobanövényekkel dúsan kirakott lakásdzsungelbe toppan a megfáradt városi kalandor. Üzletük egyben filozófiájuk sziklaszilárd megtestesülése is, válasz arra, hogy miért is jó az általuk nevelgetett zöldlevelű palánták növényszülőjévé válni és egyben növényfanatikussá érlelődni.

1071 Budapest, Dózsa György út 50.

Elviteles kávé és süti mellé bizony elviteles növény is dukál! A The Pot a nem szokványos kávézók és nem szokványos virágboltok élvonalát erősíti, talán éppen attól olyan bájos, hogy mindkettejük együttese. Egy pisztáciás cappuccino és croissant kombóját egy polcon lévő növénnyel fejelhetjük meg, így egy finom kávéra vágyó lélek és egy kis zöldre ácsingózó otthon is megtalálhatja a maga választottját.

1088 Budapest, Vas u. 15/B

Egy testvérpár munkájának közös gyümölcse a XIX. kerületi Two Sisters virágbolt és az összes, benne sorakozó virágszál, a virágszálak sokaságából készült csokrok, a polcon pihenő pozsgások, a felfüggesztett virágdíszek és az otthonokhoz tökéletesen illeszkedő dekorációk. Munkáik legszebbjeit, csokraikat dicsérő képeik egy egészen lágy és bársonyos világba kalauzolnak mindenkit, aki valami szépre, mégis egyszerűre vágyik.

1196 Budapest, Ady Endre út 57.