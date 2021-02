Csodahelyek Magyarországon Rajkai Péter fotós lencséjén keresztül

Új cikksorozatunkban minden hónapban röviden bemutatunk egy tehetséges magyar fotóst és listázzuk kedvenc képeinket tőle. Nektek nincs más dolgotok, mint hátradőlni és élvezni a(z online) látványt. Ez alkalommal a főként épületfotóiról ismert Rajkai Péter munkáit görgethetitek végig, akinek most csodaszép tájképei közül mutatunk néhányat.

Rajkai Péter 2016 óta foglalkozik komolyabban a fotózással, neve viszont pár évvel később jöhetett először szembe a legtöbbünkkel, amikor több helyen is ódákat zengtek budapesti épületfotóiról. Ez persze nem véletlen, ma is legfőbb témái közé tartoznak az izgalmas építészeti kompozíciók, úgymint a csigalépcsők vagy a bérházak, de a fotózás számos más területe is vonzza. Ahogy ő fogalmaz, “jolly joker fotósként” igyekszik folyamatosan fejlődni és egyre több témában színvonalas képeket készíteni.

Elsősorban a szakma olyan képviselői inspirálják, akik úttörőnek számítanak egy helyszín bemutatásában vagy egy kreatív ötlet megvalósításában, esetleg a fényképészet több területén alkotnak kimagaslót, mint például Erik Johansson, Erik Almas, Daniel Kordan és Albert Dros.

Péter szerint egy jó fotó nem a felszerelésen múlik, fontosabb az ötlet, a kivitelezés és az utómunka, hiszen egy bizonyos szint felett a modern eszközök csak kis mértékben képesek javítani a fotók minőségén. Talajon Sony Alpha 7R II gépet használ, míg levegőben egy DJI Mavic Pro 2 drónt irányít.

Rajkai Péter fotóit megtaláljátok honlapján és Instagramon.

Következzen Rajkai Péter 13 felvétele az ország izgalmas tájairól!