Csodálatos Magyarország: 6 márka, amit megihlettek hazánk legszebb helyei

A néhány évvel ezelőtt még a képeslapokon, a polcokon pihenő apróbb nippeken őrzött emlékek virágkora mára már jócskán megújulva, ékszereken és ruhákon köszön vissza, így ha magadra öltenéd a Balaton, a főváros vagy épp Paks legkiválóbb darabjait, 6 magyar tervezőnek köszönhetően már meg is teheted.

Az Atomcity bizony egy hiánypótló streetwear a maga nemében, mely masszív lokálpatriotizmusról árulkodik. A paksi márka, amely nevében is az atomvárost idézi meg, többek között a helyi közönségigény hívta életre. Az összetartozást jól szimbolizáló márka egész kollekcióval készült, pulóveren, sapkán, de még maszkon is magunkon viselhetjük az Atomcity-t.

A Balcsikék, balatoni dizájnmárka bájos darabjai hitelesen idézik meg a Balcsin töltött legszebb emlékeket az ott töltött fülledt nyarakról és fogcsikorgató telekről. Jégfülbevalójuk a befagyott tó jegét szimbolizálja, míg a Balatont százféleképpen jellemző karkötőkollekciójuk egyetlen szóban foglalja össze a balatoni élmények számtalan arcát, legyen az kalandos, meghitt, nyugodt, festői vagy épp levendulától illatos.

2018 óta egy aprócska műhelyben készül a minimalista ékszerkollekció, mely a főváros ikonikus helyszíneit önti apró, de annál ízlésesebb ékszerformába. A nyakban és csuklón viselhető emblematikus épületek és helyszínek, többek között az ékszerekbe öntött Szabadság-szobor, a zsinagóga és a Hősök tere, bemutatkozásuk óta nagy kedvenc a fővárosiak körében.

Az Ezertizennégy márka a legjobb példa arra, hogyan lehet használt, de kiváló minőségű ruhákat a lehető legkreatívabb módon újrahasznosítani. A Magyarország legmagasabb pontjára utaló márkanév csak a kezdet, inspirációjuk a kirándulásból merített élmények, a hazai tájak, a természeti értékek, melyek részletgazdag gépi hímzéssel díszítik egyedi ruháikat.

A Hello Fashion pólóin a balatoni csobbanás és naplemente között megbújnak a magyar kultúrát humorosan ábrázoló darabok, de még a budapesti hangulatok is. Számos ruhadarabon, kiegészítőn köszönnek vissza a minimalista minták és nyomatok, választani igazi kihívás, de egyben biztosak lehetünk, bárhol is öltsük magunkra ezeket a nagyszerű darabokat, elismerő mosoly kíséri majd utunkat.

A sokak által ismert vagy épp bejárt 1168 km hosszú Országos Kéktúra hegyeinek keresztmetszetét kérhetjük pólóra, táskára, párnahuzatra, melyet később büszkén viselve vagy pusztán motivációként is használhatunk. Az INDIGO Póló és Textilnyomtató Műhelyében számtalan színből választhatjuk ki, hogyan látnánk szívesen kedvenc túraútvonalunk leleményes és egyedi megjelenítését.