7 mesés illusztrátor, akiknek rajzai kiragadnak minket a megszokott hétköznapokból

Vannak dolgok amihez fel kell nőni, de vannak olyanok is amelyekhez nem. A mesekönyv illusztrációk legtöbb esetben elsősorban a gyerekekhez szólnak, de ne felejtsük el azt sem, hogy számos mesét jó felnőtt fejjel is újraolvasni, ismét kézbe venni, forgatni, lapozni, legfőképp, ha olyan illusztrátorok rajzolják és alkotják a történetek alakjait, mint akik válogatásunkban is szerepelnek.

Szert-Szabó Dorottya képei sokaknak ismerősek lehetnek, hiszen 2019-ben, a szó szoros értelembe véve, azzal robbant be a köztudatba, hogy a Trónok Harca szereplőit a Magyar Népmesék karaktereiként alkotta újra. Rajzain az erdei világ, annak élőlényei, a hagyományos magyar karakterek és az anyatermészet ábrázolása az, amelyek nagy hangsúlyt kapnak. Alkotásai, de még színhasználata is bensőségességet sugall, így talán nincs is olyan munkája, ami ne lenne teljes mértékben szerethető.

Mayer Tamás többek között az igen lelkes és tehetséges, fiatal grafikusokból álló Zug Műhely egyik alapítója, amellett, hogy számos elragadó rajz és animáció készítője is egyben. Magával ragadó, Szörnyek, mackók & a többiek névre keresztelt kiállítása hűen mutatta meg nézőpontját, de összes másik munkája is kitűnően ábrázolja, milyen jó dolog a minket körülvevő világ megszokottságát és abszurditását vicces rajzokban megörökíteni.

Mikor tavaly tavasszal, kicsik és nagyok első alkalommal kényszerültek hirtelen a négy fal közé, Agócs Írisz zseniális ötlete, a Rajzolj egy krumplit! rajzos kezdeményezése nemes egyszerűséggel végigsöpört a Facebookon. Hogy az otthon unatkozó gyerekeket lekösse kicsit, napról-napra követhettük végig, hogyan lesz egy-egy krumpliból tapsifüles, puli vagy épp elefánt. Ötletéből azonos névvel aztán könyv is született, de bőven van még mesekönyv, naptár és képeslap, ahonnan vidám képei visszakacsintanak.

Barbi tavaly decemberben másodmagával indította el a Civillusztrátor elnevezésű kezdeményezést, ami egy igazán nemes célért született: munkájuk hidat teremtett a civil szervezetek támogatása és az adományozók, támogatók között. Rendelhettünk tőlük szabad kézi rajzot, az általuk készített grafikákkal készült kisebb ajándékokat, melynek teljes összegét egy általuk választott civil társaságnak ajánlották fel. Amilyen könnyen felismerhető a stílusa, annál nehezebb tőlük elszakadni: az általa illusztrált ifjúsági regények sikere minden bizonnyal ebből is fakad.

Kürti Andrea illusztrációi, papíron megtestesülő alakjai szüntelen mozgásban vannak, de még ábrázolása is olyan, hogy könnyed és légies érzetet kelt bennünk, szemlélőkben. Sejtelmes nőalakjai, a mindent átszövő növények és a repülés visszatérő motívumai rajzainak. Kolozsvári illusztrátorként a Gutenberg Kiadó könyveiben találkozhatunk rajzaival, melyek elsősorban inkább a felnőtt közönséget szólítják meg.

Lilla inspirációját a természetből meríti. Rajzainak fő témája az állatok, növények, érzések és a hétköznapi öröm, a képek mélyebb szöveteibe azonban lágyságuk és kedvességük miatt igazán könnyű belehabarodni. Ami miatt képtelenség a képek elől elmozdulni azok a puha fények, amelyek még a képeken keresztül is teljes egészében átszűrődnek. Lilla két mesekönyvet is illusztrált, Spicc és Pipa, illetve Rojt és Bojt történetét, de Instagram oldalát többek között azért is érdemes átböngészni, mert alakjai itt rendre meg is elevenednek.

Aki kézbe vette már Boldizsár Ildikó Királylány/Királyfi születik című mesekönyvét, annak nem lehet ismeretlen Szegedi Katalin neve. Illusztrációinak kidolgozottsága és részletgazdagsága egészen messzemenő, ami miatt újra és újra nézegetve rajzait, mindig találunk valami apróságot, ami miatt újra megragadja az embert egy-egy képe. Újabban Varró Dániel Diótörőjéhez rajzolta újra a már jól ismert mesei alakokat a tőle megszokott varázslatos stílusban.