Budapest eltűnt épületei elevenednek meg az Animatiqua új filmjében

Budapest elfeledett épületei elevenednek meg az Animatiqua új filmjében, mely az első részhez képest jóval érzelmesebbre sikerült és több technikai bravúrt is bemutat.

A több mint 1500 Fortepan-kép közül kiválasztott épületek közös jellemzője, hogy bár a II. világháborúban súlyos találatot kaptak, annak ellenére elbontották őket, hogy megmenthetők lettek volna. Nem maradt hát más hátra, minthogy ezen a filmen, életképekkel kiegészülve keljen új életre a Ritz Szálló, az Elevátor-ház, a Tüköry-palota, de még a városligeti Regnum Marianum is, melyeknek eltűnése nagyban megváltoztatta Budapest városképét.

Az épületeket feliratok segítenek azonosítani, de bőven akadnak a filmben rejtélyek is, rögtön például a legelején. A kisfilmet indító három képhez nem tartozik felirat, az alkotók a nézőkre bízzák, ők vajon be tudják-e azonosítani ezeket az épületeket és utcaképeket. Az alkotók arra is kíváncsiak, hogy az 1920-ban a Ritz Szállóban készült képen, melyen Krúdy Gyula is feltűnik, a nézők vajon kiket ismernek még fel?

Az alkotók célja, hogy felkeltsék a nézők kíváncsiságát, ugyanakkor a szemnek és léleknek is maradandót nyújtsanak, maximálisan átüt az animációs filmen. Mindenesetre egyet biztosan mondhatunk: már nagyon várjuk a harmadik részt, melyben a hírek szerint különleges, 3D-s technológiával mutatják be Budapest eltűnt épületeit.