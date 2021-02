Ámor utat talál a szívekhez: Otthonunkban élvezhetjük 6 budapesti étterem Valentin-napi vacsoráját

Február 14-e, a nap, amikor minden a szerelmes párok körül forog, és amikor bizonyára sokan látogattak el a hangulatos, Valentin-napi fogásokat kínáló éttermekbe az elmúlt években. Az idei évben, továbbra is rendhagyó módon, de otthonunk kényelmében tudjuk ünnepelni a szerelemesek napját azzal a jóleső érzéssel, hogy számos étterem különleges menüvel készül erre a napra.

Kétféle vacsoramenüvel és ötféle Valentin-napi boxszal is készül a KIOSK Budapest Étterem, Valentin-napi finomságaikat rejtő dobozaikat ráadásul az ország egész területén kérhetjük házhoz szállítással. Kétféle vacsoramenüjükben, melyből a második a vegán vendégeikhez szívhez szóló üzenet, az avokádó kitüntetett figyelmet kap, ahogy a KIOSK Szíve desszert is, mely csokoládéval és málnás mangóval bolondítja meg az ízlelőbimbókat. Boxaik különleges válogatásokat rejtenek, bennük többek között macaronnal, fűszerezett sós mandulával, KIOSK bonbonnal, tulipánnal, szerelemről szóló gondolatokkal, de még zenei aláfestést biztosító lemezzel is a hódítás materiális megtestesítői, ezért se szalasszuk az alkalmat és weboldalukon keresztül éljünk az előrendeléssel!

A Rozmaring Kertvendéglő 2 főre szóló Valentin-napi ajánlata nemcsak megidézi a szerelem rózsaszín ködét, hanem fogásonként kínálja azt nekünk és párunk számára. A túrógombóccal kínált eperkrémleves, de még a szív alakú citromos túrótorta is a szerelmes meghittségről árulkodik, de kétségünk sincs afelől, hogy ajánlatukban a választható főételek mindkét fél igényeit maradéktalanul kielégítik majd. Túlfűtött, érzelmekben gazdag mediterrán hangulatot sejtető fogások költöznek otthonainkba ezen a szerelmes februári napon, többek között a citromos spagetti pirított csirkével és a kakukkfüves kacsacomb sült almával is ugyanazért kiált majd: L’amour!

Náncsi néni vendéglője a különleges alkalomból egyedülálló megközelítéssel élve készítette el Valentin-napi vacsorakínálatát. Külön a hölgyeknek és külön a férfiaknak összeállított menüjük külön-külön és együttesen is rendelhető, míg utóbbi esetében egy üveg Frici Bácsi-féle Olaszrizlinggel is megajándékoznak bennünket. Míg a női ajánlatukban szereplő szarvasgomba-krémlevesükkel és a gyümölcsös, vargányás ragu ölelésében érkező őzérmékkel a gomba, mint alapanyag metamorfózisának lehetünk tanúi, addig férfi menüjük fogásai, az omaha oldalas, illetve a tokaji kacsamájpástétom, a robosztusabb, dominánsabb ízeket hivatottak ötvözni, mindezt persze a szerelem jegyében. Rendelni telefonon és e-mailben lehet, menüjüket elvitelre és házhoz szállítással is kérhetjük.

A budai Mandragóra étterem a Cocó7 és a Fű-Fa-Virág üzletekkel együttműködve álmodta meg szerelmeseknek szánt menüsorát. Mindent, ami egy tökéletes estéhez szükséges, legyen az egy fantasztikus vacsora, melyet a különleges, kézműves bonbonok és a csodálatos csokrok kerekítenek teljessé. 5 fogásos menüsorukban, melyben valószínű a csoki fondant, ananász és chili hármasa teszi majd fel az i-re a pontot, azért ne feledkezzünk meg a kacsamáj, a kacsamell és a pisztráng főszerepet betöltő funkciójáról sem. Nem hiába ígérik, hogy káprázatos vacsorájuk felejthetetlen lesz! Személyes átvétellel, de házhoz szállítással is kérhetjük, melyet weboldalukon tudunk megrendelni.

A Jardinette séfje által megálmodott menüsor is külön gondolt a hölgyek és urak ízvilágára, de a hideg libamájhab mini brióssal valószínű mindkét félt leveszi majd a lábáról. A mámor névleges és tényleges kiviselője, a desszerteket gazdagító epres csokoládémámor a teljes és tökéletes eufória hírnöke és hogy a kóstolás mellett a közös élményt se hagyjuk parlagon, a különböző ízvilágú fogások lehetőséget adnak, hogy bele-belekóstoljunk párunk Jardinette készítette mennyei mannájába. Rendelésünket telefonon, illetve e-mailben tudjuk leadni, a menüt személyes átvétellel lehet kérni.

Nem más, mint Kupidó ihlette az ÉS Bisztró szerelmes ajánlatát. Római és görög istenek kalauzolnak bennünket, hiszen Amor, Cupid és Eros névre keresztelt boxaik a lehető legjobbakat kínálják, hogy a Valentin-napi kulináris élmény igazán felejthetetlen lehessen. A sós és édes ízek hol ellentétes, hol együttműködő ízharmóniája tökéletesen érzékelteti a visszavonhatatlan egységet, ajánlatuk is olyan ígéretesre sikerült, hogy hirtelenjében még nekünk is nehéz választanunk belőle. Az expressz szerelmet képviselő ÉS Delijük pedig a könnyedebb édességekkel, macaronnal, desszertekkel és pralinékkal készül a jeles, szerelmes nap alkalmából. Ha sikerült választanunk, telefonon és e-mailben rendelhetjük meg románcos ajánlatuk legjavát.