Ahol a madár se jár: Természetjárás tömegek nélkül a Mátrában és a Bükkben

Aki a Mátra és a Bükk legszebb téli arcára kíváncsi, az jobb, ha minél hamarabb felhúzza a hétmérföldes bakancsát, a tavasz ugyanis közelebb van, mint gondolnánk! Az elmúlt hetek havazásainak köszönhetően rengetegen keresték fel hazánk legmagasabb hegyeit, ami néhol bizony jókora tömegjeleneteket eredményezett. Azonban ez a két hegység nagyon nagy, sok-sok hely és számos kirándulóútvonal van, amely csak arra vár, hogy végre valaki arra járjon. Hova menjetek, ha szívesen adnátok túrázásra a fejeteket, de a zsúfolt erdei sugárutakat messze el akarjátok kerülni? A következőkben olyan körtúrákat ajánlunk, amelyek kiváló programot nyújthatnak egy utolsó nyugodt, téli barangolásra.

Mátrai mászkálások

A Kékes nemcsak tengerszint feletti magasságát tekintve utasítja maga mögé az ország többi hegycsúcsát, de a népszerűségi toplistának is az élén áll. Ha inkább lemondanál a parkolóhely-keresés mizériájáról és a hegyi tumultus látványáról, választhatsz más célpontot is a Mátrában, amely legalább ugyanakkora élményt nyújthat.

Mátrakeresztesről indulva a Csörgő-patak völgyén keresztül ostromolhatjátok meg az Ágasvár turistaházat, amely hétvégente a járvány alatt is fogadja az éhes kirándulókat. Hogy semmi látnivalót ne hagyjatok ki útközben, merészkedjetek ki a Newton-sziklára (amely nevét a belevésett, a gravitáció halálos következményeire figyelmeztető feliratról kapta), és keressétek fel az óvári bronzkori sáncokat is túrátok során! (túra hossza: 9 km, szintkülönbség: 479 m, idő: 3 óra)

A Galyatetőről (hazánk második legmagasabb csúcsáról) indulva leereszkedhettek a Mátra-nyeregbe egy körtúrán. A Kékestetővel díszített horizont megéri az erőfeszítést, úgy ahogy a gerincen elétek táruló látvány is a visszaút során. (túra hossza: 12,7 km, szintkülönbség: 612 m, idő: 4 óra)

Ha a Keleti-Mátrát szeretnétek megismerni, egy, az Ilona-völgyet is érintő kiránduláson megcsodálhatjátok minden jellegzetességét. Az Ilona-vízesés pedig gyöngyszemként egészíti ki a csodás látnivalók listáját. (túra hossza: 11,6 km, szintkülönbség: 529 m, idő: 3,5 óra)

Bükki barangolások

Ha Budapestről indultok, akkor is érdemes a Bükkig elmerészkednünk, hiszen ott talán még érintetlenebb, vadregényes természetet találni. Érdemes körtúrátokat Szarvaskőről indítani, így két irányból is megcsodálhatjátok a lélegzetelállítóan szép fekvésű falut. Egy szakaszon a Kéktúra útvonalát követitek, de visszafele a párhuzamos gerincen vezet utatok. (túra hossza: 14,3 km, szintkülönbség: 550 m, idő: 5 óra)

Szintén itt találni az ország legnagyobb sziklafelületét. A magasan az ember fölé tornyosuló Bél-kő elsőre nagy falatnak tűnik, de a tetejéről elétek táruló panoráma még a megpróbáltató mászás emlékeit is megszépíti. Az Őr-követ is érintő túra magába foglal mindent, amit a Bükkben szeretni lehet. (túra hossza: 15,5 km, szintkülönbség: 762 m, idő: 5 óra)

Családos olvasóinknak ajánljuk a hegység északi részén vezető túrát. Az útvonalon a Látó-kő és a Jubileumi-forrás biztosítja a látnivalót. Ha még marad szabadidőtök, a Pisztráng tanösvényt is érdemes napirendre tűzni. (túra hossza: 8 km, szintkülönbség: 284 m, idő: 3,5 óra)

A Bálvány-csúcsra épített Petőfi-kilátóról beláthatjátok a Bükk-fennsíkot, a Mátrát, és ha elég tiszta az idő, a Tátrához is lehet szerencsétek. Ha az idevezető túrát választjátok, a Szűz Mária-jelenésről híres Faktor-rét is rátok vár. Amennyiben belefér az időtökbe, a Szalajka-völgyben is bőven találtok programot magatoknak, a kisvasúttól az Istállós-kői-barlangig. (túra hossza: 13 km, szintkülönbség: 390 m, idő: 4,5 óra)

Ha összekötnétek a kellemeset a hasznossal, és bővíteni szeretnétek természeti ismereteiteket, a Bükki Nemzeti Park Olasz-kapui tanösvény föld-, növény- és állattani tanulmányútját ajánljuk. (túra hossza: 10,4 km, szintkülönbség: 517 m, idő: 4 óra)

Hogyan túrázz télen?

A legfontosabb, hogy öltözzetek rétegesen és melegen, illetve vigyetek magatokkal cserezoknit, ha esetleg egy pocsolyába toccsanva beázna a bakancsotok. Nagyon fontos, hogy előre meg legyen tervezve a túrátok, ehhez pedig nem szégyen segítségül hívni a digitális technológiát! Az Androidra és iOS-re is letölthető Természetjáró alkalmazás rengeteg útvonalat ajánl, illetve végig is navigál titeket azokon. Még egy tuti tipp: ha .gpx file-ként letöltitek a fent ajánlott útvonalakat, más alkalmazások, eszközök is segíthetnek az eligazodásban.

