A legszaftosabb egytálétel filmnézős estékre: Chilis bab tejföllel és tortillachipsszel (recept)

Cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek mindig valamilyen szezonális alapanyag köré épülnek: ősszel a szilva és a zellergumó hódított nálunk, januárban krumplis recepteket olvashattatok, február pedig a bab körül forog. Most elhoztuk nektek a legjobb filmnézős kaját: chilis bab tejföllel és tortillachipsszel.

A bab egy elég megosztó alapanyag, nem is mindenki főz ezzel szívesen, hiszen a számos jó tulajdonsága mellett puffaszt és kellemetlen bélmozgásokat okoz. Ez az úgynevezett oligoszacharidok miatt alakul ki, mikor is a bélrendszerben a bélbaktériumok ezek lebontását gázképződés kíséretében kezdik meg. A gázképződés csökkenthető azzal, ha megfelelően készítjük el a babot: használjunk szárazbabot, amit egy éjszakára áztassunk be, majd friss vízben főzzünk meg. Bár eggyel macerásabbnak hangzik, mint kinyitni egy konzervet, higgyétek el, megéri kipróbálni, és még az is lehet, hogy az új kedvenc alapanyagotokká lép elő a bab.

A bab tápláló, egészséges és fenntartható, nem teljes értékű húspótló ugyan, de vegetáriánus és vegán ételek készítéséhez is kiváló. A chilis babot pedig tortillával és tejföllel megpakolva a legjobb filmnézős egytálételnek tartom. Próbáljátok ki a mi verziónkat!

Hozzávalók

1 nagy fej hagyma

3 gerezd fokhagyma

500 g darált disznóhús, zsírosabb részéből (elhagyható)

20 dkg száraz vörös bab vagy 3 konzerv bab (lehet vegyesen fehér és vörös is)

2 marék kukorica (én fagyasztottat használok, de lehet konzerv is)

3-4 dl paradicsomlé vagy passata

chili ízlés és erősség szerint

1 kk római kömény

1 kk kömény

1 kk koriander

1 tk fahéj

1 tk magas kakaóvaj tartalmú kakaópor

só, bors

tálaláshoz: tortillachips, reszelt trappista sajt, tejföl

A chilis bab elkészítése

Ha szárazbabbal dolgozunk, áztassuk be vízbe 10-12 órára, majd frissítsük a vizét és körülbelül egy óra alatt főzzük puhára.

A hagymát szeleteljük apróra és dinszteljük meg egy kevés olajon. Amikor már üvegesedik, akkor mehet hozzá a hús, amennyiben teszünk bele. Fehéredésig forgassuk, aztán zúzzuk rá a fokhagymákat, a chilit és a fűszereket, kivéve a kakaóport! Sózzuk bőkezűen, mert a bab különösen igényli; a főzési idő elején érdemes többet használni, hogy magába szívjon minden ízt.

Öntsük fel paradicsomlével, öntsük rá a puhára főtt babot vagy a konzervbabot és főzzük 40-45 percig alacsony lángon. Mehet hozzá a kukorica, amivel még 10 percig rotyogtatjuk. A legvégén szórjuk meg a kakaóporral, keverjük meg és kész is. Ez elmélyíti az ízeket és egy teljesen más szintre emeli a chilis babot. Tálaljuk reszelt sajttal és tejföllel, amit egy maréknyi tortillachipssel öleljünk körbe. Jó étvágyat mindenkinek!