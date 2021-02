9 ajándékötlet bárkinek, akit szeretsz, nemcsak Valentin-napra

Nemcsak Bálint napján, a szerelmesek ünnepén ér mosolyt csalni a szeretteink arcára, habár február 14. azért mégiscsak jó indok egy kedves gesztusra.

A felhők fölött 1014 méterrel

Dózsa Kamilla divatszakember és Gráf Dóra grafikus alapították az ország legmagasabb csúcsára utaló fantázianevet viselő Ezertizennégy környezettudatos, a hazai természetjárás ihlette divatmárkát 2020 novemberében. Az első kollekció pulóverjein háromféle hímzésmintát láthatunk, amelyből kirajzolódik többek között a Mátra növény- és állatvilága, valamint a Kékestető csúcsköve. A hímzések egy budapesti műhelyben foglalják el méltó helyüket a használt, de kifogástalan állapotban lévő turkálós szvettereken, így minden pulcsi teljesen egyedi, és a márka sem járul hozzá új textilipari nyersanyagok felhasználásához. A kínálatot Facebookon és Instagramon is megtaláljátok!

Fürödj a szerelemben!

A Lush termékfejlesztői idén sem hagynak minket Valentin-napi útravaló nélkül: tus- és habfürdőik, valamint fürdőbombáik pillanatok alatt fülledt hangulatot teremtenek a fürdőszobánkban. Tavalyi visszatérőik között köszönthetjük a gránátalmás-mályvacukros csábításként aposztrofált afrodiziákumot, a Prince Charming tusfürdőt, a gyümölcsfagyi-illatú hajókázásokat idéző, apró piros szívecskéket olvadó Love Boat fürdőbombát, illetve a pimasz Naked Attraction masszázsolajat, amely jázminos illatfelhővel áldoz a kényeztetés oltárán. Újdonságokért sem kell természetesen a szomszédba menni: a Blow Me a Kiss habfürdő és szappanfújó (!) bíborszínű habokkal, míg a Heart Beat fürdőbomba pattogócukorkával dobogtatja meg a szívünket. Már a Wolton is!

Szerelmes vonalak

Varga Saci óvó néniként tengeti mindennapjait, de mindig is szeretett rajzolgatni és festegetni, általában csak úgy céltalanul, a saját maga szórakoztatására. Nagyjából másfél évvel ezelőtt azonban elkezdte vonalrajzokkal megörökíteni az őt körülvevő arcokat, embereket és érzelmeiket. Ebből a szerelemből született meg a @sacirajzai Instagram-oldal, ahol Valentin-nap alkalmából egy különleges, három darabból álló minikollekcióval készül az egyedi printek rajongóinak. A kollekció mindegyik alkotása olyan pillanatokat idéz fel, amelyeket minden szerelmes ember legalább egyszer megtapasztalt már az életében.

Az erdő ízei

December közepén robbant be egészséges gyümölcsdobozaival a piacra a The Fruit Box, amelynek koncepciója a világszerte nagy sikert aratott The Million Roses virágdobozokon alapszik. Forrai Lea és párja virágok helyett gyümölcsökkel töltik meg az ajándékboxokat, amelyekből jelenleg háromfélét rendelhetünk. A Golden Dream (mangó, kivi, ananász, alma, szőlő), a Bright Spirit (fehér és lila szőlő, málna, áfonya) és a kimondottan Valentin-napra összeállított Forest Fantasy (málna, áfonya, eper) egységesen 6990 forintba kerül (plusz 900 Ft szállítási díj). Február 7. és 14. között minden rendelést ajándékkártyával kézbesítenek, egyelőre kizárólag Budapesten.

Hogy szeret a másik

Bálint napján akár színházat is adhatunk ajándékba szeretteinknek, a felmerülő igényekre gyorsan reagáló SzínházTV jóvoltából. Az online színházi előadásokat közvetítő portál február 13-án tűzi műsorára a Belvárosi Színházban nagy sikerrel játszott, Hogy szeret a másik című angol vígjátékot. (Az előadást felvételről közvetítik, így érvényes jeggyel egészen február 14. este 11 óráig megtekinthetjük.) A történet középpontjában három házaspár áll, amelynek tagjai elvesztek a szerelem útvesztőjében. Az összekuszálódott szálakat hat kiváló színész, többek között Nagy Dániel Viktor és Ullmann Mónika igyekszik kibogozni, összesen 120 percben.

Tavasz a télben

Több mint 40 éve foglalkozik vágott virágtermesztéssel a makói székhelyű Karol & Blase családi manufaktúra, amely decembertől júniusig szállítja a gyönyörű, élénk színekben pompázó tulipán-, jácint- és nárciszcsokrokat a mostanság gyakran szürke otthonokba – jelenleg Budapesten, Budaörsön, Törökbálinton és Diósdon. A magyar kistermelőtől érkező csokrokat akár rendszeresíthetjük is, amennyiben a négyhetes tulipánbérletükre tesszük le a voksunkat. Ez esetben heti egyszer, szerdán vagy szombaton, több tízszálas virágcsokor landolhat a küszöbünkön, amelynek pontos paramétereiről minden héten kedd 17 óra előtt kell nyilatkoznunk a karolandblase@gmail.com címen.

Az őszinteség játéka

Egyszerű, habár a mai világban talán túlzottan alulértékelt ötleten alapszik a Körvonal kártyajáték: a mély beszélgetésen. A 80 darab kártyalapon olyan kérdések és felvetések találhatók, amelyek megválaszolása által jobban megismerhetjük önmagunkat és a játék többi résztvevőjét. Itt nincsenek jó vagy rossz válaszok, mindössze egy szabályt kell betartani, őszintének kell lenni. A játék menete sem tartogat különösebb kihívásokat: az első játékos húz egy kártyát és megválaszolja a rajta szereplő kérdést, majd a következő új kártyát húzhat vagy akár reflektálhat ugyanarra a kérdésre is. A Körvonallal értelemszerűen minimum két fő tud játszani, vagy talán helyesebb, ha azt írjuk, beszélgetni.

Magyar alkotóktól, szeretettel

A Rododendron Art & Design Shop és a Kontakt kávézó kortól és nemtől függetlenül állította össze közös Valentin-napi ajándékcsomagjait, amelyekben öt prémium minőségű, hazai terméket találunk. A szerelmes meglepetésdoboz magába foglal egy csomag KTRL specialty kávét, egy tábla Harlequin kézműves csokoládét, egy szójagyertyát a Peonytól, egy Soadyart kotyogós kitűzőt és egy magyar művész által illusztrált üdvözlőlapot. A csomagokat 10.990 forintért szerezhetjük be a rododendronart.com-on vagy személyesen a Semmelweis utcai üzletben.

Habos örömök

Egy sörfőzdetúrával egybekötött kétszemélyes, otthoni sörkóstoló maga a Valentin-napi álom a kézműves sörök iránt lelkesedő pároknak. A MONYO új sörüzemének bejárására ugyan csak az április 30-ai nyitást követően van lehetőség, a szerelmesek ünnepe, úgy hallottuk, pont alkalmas a korai hangolódásra! Ebben összesen 12 üveg kézműves sör segít, a Black Mambától a Dead Rabbitig, valamint néhány menő söralátét és egy, valamivel gyakorlatiasabb ajándékkategóriába sorolható, de kétségkívül elengedhetetlen hűtőmágneses sörnyitó.