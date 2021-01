Premieráradat: Ezek az új filmek érkeznek a Netflixre 2021-ben

2021-ben is minden héten új filmek érkeznek a Netflixre. Az évet Wéber Kata és Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című drámájának premierje nyitotta, az erős kezdést pedig erős folytatás követi.

A Netflix komoly meglepetéseket tartogat a mozirajongóknak világszerte, olyan díjnyertes alkotókkal, mint Jane Campion (The Power of the Dog), Paolo Sorrentino (The Hand of God) és Adam McKay (Don’t Look Up).

Az idei felhozatalban megjelennek a zombik (Army of the Dead – A halottak hadserege), a cowboyok (The Harder They Fall, Concrete Cowboy) és a gimis romantika (többek között érkezik To All the Boys – Örökkön örökké és a Kissing Booth – Csókfülke harmadik része).

Jönnek új tinihorrorok (Fear Street-trilógia, There’s Someone Inside Your House) és a kedvenc könyveink adaptációi (The Woman in the Window, Munich, The Last Letter from Your Lover), de blockbusterekből sem lesz hiány (Red Notice, Sweet Girl, Kate), ahogy a családi filmezésekre is jöhet egy határozott igen (IGEN NAP, Back tot he Outback, Finding ’Ohana).

A Netflixen minden héten lesz valami újdonság, a legnagyobb sztárok szereplésével: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington és Octavia Spencer is tiszteletét teszi a nappalinkban.

Rendezőkből sem lesz hiány: Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fugua, Shawn Levy, Robert Pulcini és Shari Springer Berman mellett rendezőként is találkozhatunk Halle Berry-vel és Lin-Manuel Mirandával.

Nyitókép: The Last Letter from Your Lover