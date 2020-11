Plüsshód megvásárlásával támogathatjuk a Semmelweis gyermekklinikáját

“A nagy tettek kis gesztusokkal kezdődnek” – ezt üzeni az Auchan év végi kampánya, amely a tavalyihoz hasonlóan ismét adakozásra szólítja fel a vásárlóit.

Múlt évben Júlio, a játékhód megvásárlása utáni 500 forintokból a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának vásárolt az Auchan egy 21 millió forint értékű röntgenkép-erősítő berendezést. Idén pedig Júlio „testvérén”, Júlián a sor, hogy jótékonyságra buzdítsa a vásárlókat, miközben persze annak is nagy örömet okoz majd, aki kapja. Minden plüsshód megvásárlása után most is 500 forinttal támogatja az Auchan a gyermekklinikát egy életmentő műszer megvásárlásában. Júlia már kapható az áruházlánc üzleteiben és online. Aki pedig tavaly nem vette meg a fiú játékhódot, most még megteheti, mert korlátozott számban Júlio is elérhető az Auchan-üzletekben.

Tavaly nagy sikere volt Júliónak, az Auchan kedves hódfigurájának, idén pedig Júlio mellé Júlia is megérkezett az Auchanba. Az aranyos hódlány legalább akkora sikerre és adományra számít, mint tavaly a testvére. Az 1990 forintért kapható plüssfigura árából most is 500 forintot fordít a klinika támogatására az áruházlánc. Az eladott játékok után befolyt összegből megint egy olyan életmentő eszközt vásárolnak majd, amelyre a gyermekklinikán a legnagyobb szükség van.

„Évente 150-200 kisgyerek diagnosztizálását és műtéti ellátását könnyíti meg az Auchan tavalyi adományából megvásárolt röntgenkép-erősítő berendezés. Hálásak vagyunk érte, mert ezzel az eszközzel az eddigiekhez képest is célzottabban tudjuk végezni a munkánkat, és a kicsiknél talán még fontosabb, mint a felnőtteknél, hogy elnyerjük a bizalmukat és a gyógyításuk a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. Bízunk abban, hogy idén is sikerül egy hasonlóan nélkülözhetetlen orvosi berendezést megvásárolnunk az Auchan és vásárlói segítségével” – mondta Prof. Dr. Kovács Gábor klinikaigazgató.

„Óriási öröm volt látni tavaly Júlio népszerűségét! Az emberek szívesen segítenek, nagy lelkesedéssel vitték haza a kis hódot, így izgatottan várjuk, hogy kistestvére, Júlia sorsa hogyan alakul majd. Megható látni, hogy ezek a helyes, egyfogú plüssfigurák, akik egyébként a szabálytalanság elfogadását is hirdetik, nem csak azokba a családokba hoznak örömet, ahova kerülnek, hanem azoknak a gyerekeknek is, akiknek a gyógyulásához ezzel hozzájárulnak a vásárlóink. Az idei szlogenünk az lesz, hogy ’a nagy tettek kis gesztusokkal’ kezdődnek, és mi úgy gondoljuk, hogy nem árt, ha Júliával ezt már a kicsik is megtanulják”– mondta Széll Hajnalka, az Auchan Retail HR igazgatója.

A kedves plüssfigura már kapható, és Júlióval együtt a készlet erejéig megvásárolható az Auchan áruházaiban és online.