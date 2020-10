Őszi óraátállítás 2020: Jön az utolsó téli időszámítás?

Vasárnap hajnalban elérkezik 2020-as őszi óraátállítás időpontja. Október 25-én 3 órakor 2 órára kell visszaálítani az órát.

Az utolsó óraátállítás 2021 márciusában lehet, ekkor 1 órát ismét veszítünk, és ettől fogva a nyári időszámítás maradhat állandó. Erről korábban, 2019-ben az Európai Parlament adott ki határozatot, miszerint az európai uniós országok eldönthetik, hogy a nyári, vagy a téli időszámítást kívánják a jövőben véglegesen alkalmazni. A Magyarországra vonatkozó döntést még nem hozták nyilvánosságra – írja az időkép.hu.

Az óraátállítás története

Egyes források szerint az óratállítás ötletét már maga Benjamin Franklin is felvetette, de tervét nem sikerült kiviteleznie. A világon elsőként 1916-ban az USA vezette be a nyári időszámítást energiatakarékossági okok miatt. Ezt hamarosan átvette a Föld számos országa is, beleértve Magyarországot is. Nálunk nem alkalmazták folyamatosan, voltak olyan évek, amikor nem volt óraátállítás.