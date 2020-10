Elkészült a világ legdebrecenibb videóklipje

Nagytemplom, Nagyerdő, DVSC, Tankcsapda, Roncsbár, Debreceni Egyetem. Tilla és a Tankcsapda imázsfilmeket lepipáló feelgood-klipben foglalták össze a debreceniséget a Road Movie klipsorozat legújabb részében, ami az együttes Ülj le mellém című dalához készült. Október közepén nem csak a tizedik Road Movie videóklip debütál, de a TV2-n indul a Road Movie Guide útifilm-sorozat, ahol a zenekarok mutatják be a hozzájuk legközelebb álló magyar tájakat, Tilla műsorvezetésével.

A Road Movie klipsorozat tizedik epizódja az eddigieknél is monumentálisabbra sikeredett. Sok város szeretné nagyon szép imázsfilmeken megmutatni magát, ám ez valljuk be nem mindenkinek sikerül. Talán azért sem, mert nem minden városnak van Tankcsapdája, akik Till Attila rendezésében olyan videóklipet tettek le a képernyőre Debrecenről, amilyet bármelyik település megirigyelhetne. Szép drónképek bárhol készülhetnek, de Tankcsapdára bólogató egyetemi kancellárt nem mindenki tud felmutatni, nem beszélve a vidáman statisztáló debreceniekről, rendőrökről, fociultrákról, diplomaosztón kalapot hajító egyetemistákról, és az izgalmas, néha meghökkentő jelenetekkel megtöltött városi terekről.

„A Tankcsapda az egyik kedvenc zenekarom, nagyon nagy öröm volt nekem velük dolgozni. Nagyjátékfilmeket, kisfilmeket már csináltam, de ez az első klipem, élveztem nagyon a munkát. Eddig is szerettem Debrecent, a fogorvosaim is debreceniek, most azonban még jobban megkedveltem ezt a várost. A klip egyik legfontosabb értéke, hogy tényleg a Tankcsapda, a város és a rajongók összefogásából született meg. Tűzoltók segítettek felgyújtani egy kukát a belvárosban, ez szerintem Pesten nem működött volna. Amerre jártunk, a boltosok, éttermesek, a bárok örömmel vettek részt a forgatásban. Nagyjából mindenki, aki szerepel vagy feltűnik ebben a filmben, az debreceni, vagy megyei arc, de ha az sem, akkor akkora rajongó, hogy az ország más részéről is eljött a forgatásra a zenekar felhívására. Elcsíptünk olyan, évente csak egyszer megrendezésre kerülő eseményt is, mint az egyetemi diplomaosztó ünnepség. Az itt jelenlévő diákokkal és rokonaikkal együtt ebben a klipben majdnem tízezer ember szerepel!” – mesélte az Ülj le mellém forgatásáról Tilla.

Évek óta formálódott a dal

A klip dala évek óta formálódott már. “Az Ülj le mellém refrénje – dallama és szövege – már sok-sok éve ott bolyongott a fejemben, de a végső formáját csak a tavalyi Lilliput Hollywood album készítésekor nyerte el. Az pedig, hogy a Road Movie részeként klip is készülhetett hozzá, nekem a hab azon a bizonyos tortán! Tilla rendezésében a valaha készült egyik leghangulatosabb, és debrecenisége miatt talán a hozzánk legközelebb álló klip készült. Szeretem úgy, ahogy van!” – mondta Lukács Laci.

Sidi gyerekei – akik szintén felbukkannak a videóban – már évekkel ezelőtt is táncoltak otthon az Ülj le mellém demójára. „Amikor 4 éve – ha jól emlékszem – elkészült a dal első verziója, felvettük a demóját, és a gyermekeimnek annyira bejött, hogy állandóan bömböltetni kellett otthon. Ügyeltünk rá, hogy mások ne hallhassák, amíg kiadatlan, de ha valaki megkérdezte tőlük, (ami elég gyakori) hogy mi a kedvenc Tankcsapda számuk, egyszerre mondták, hogy a “Mindenhol jó” és persze senki nem tudta, hogy miről beszélnek.”

“A dal egyszer már megszületett, de nem éreztem késznek, ezért meggyőztem a fiúkat, hogy pihentessük. Aztán a Lilliput Hollywood album írásakor újra elővettük. Hamar a mai végleges formáját kapta meg, azt hiszem érdemes volt vele várni és újra foglalkozni.” – mondta Fejes, aki biztos volt benne, hogy a Road Movie projektben jó kezekbe fog kerülni a rendezés. „Mindenképpen Szerettem volna Till Attilával dolgozni. Tetszenek a munkái, tudtam, hogy egy filmes szem jót tenne a tucat-klipgyártás világában.”

Az Ülj le mellém a tizedik dal és klip a Road Movie sorozatában, de a Tankcsapda és Debrecen már a kezdetekkor a tervek közt szerepelt. Lobenwein Norbertnek, a Road Movie-t készítő VOLT Film producerének a dal meghallgatása adta meg az ihletet a kliphez. „A Road Movie elindításakor az első közt kértem fel a Tankcsapdát. Nem csak azért, mert az egyik legnépszerűbb hazai banda már hosszú ideje, de összeforrt a nevük Debrecennel, ott pedig van mit megmutatni. Mégis közel egy éven át gondolkoztunk a témán, aztán amikor meghallgattam az új albumot, az Ülj le mellémnél éreztem, hogy ez az. Ebben benne van a hazatalálás, az „otthon a legjobb” érzése. Ezzel a fiúk is egyetértettek, és Tilla is meglátta benne a fantáziát” . fogalmazott.

Road Movie Guide Tillával TV2-n

A Road Movie küldetése dalokon és a klipeken át bemutatni Magyarország és a Kárpát-medence tájait, ismert és kevésbé ismert vidékeket, a Balatont, a Mátrát, Tolna megyét vagy a vajdasági Kishegyest. A videók mellé ezért minden helyszínen egy-egy Road Movie Guide útifilm is készült, ahol a klipek hátterében feltűnő tájak főszereplővé lépnek elő. Az eddig csak online elérhető kisfilmek október 22-től hetente láthatóak lesznek a TV2 műsorán is.

“A Road Movie produkció fontos része a Road Movie Guide Tillával sorozat. Ezekben a félórás filmekben az előadók részletesen bemutatják a dalaikat ihlető tájakat. A kezdetekkor Tillát kértük fel, hogy ő legyen az a kíváncsi idegenvezető, aki a nézőknek minden érdekeset megmutat, Könyves Dina szerkesztő, és persze a zenekarok segítségével. A Road Movie célja ezzel teljes mértékben megvalósul, a filmeket látva ugyanis biztosra vehetjük, hogy a rajongók közül sokan kelnek majd útra, felfedezni a kedvenc zenekaraik szívéhez legközelebb álló vidékeket.” – mondta el Lobenwein Norbert.

A Road Movie nem áll meg 2021-ben sem. Az év végéig elkészülő 12 dal és klip folytatásaként 2021-ben újabb magyar tájakra indul a sorozat, újabb klipekkel, dalokkal és Road Movie Guide-okkal.