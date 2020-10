Buli 11-ig, after otthon: Egy jó házibuli kellékei

Kedvenc szórakozóhelyed nyitvatartását is érintik a legújabb szabályozások? Cseréld fel az átlagos sorrendet: tedd át a buli székhelyét a lakásba, és a szokásos otthoni alapozást a törzshelyen ejtsd meg a barátokkal!

Az elmaradó koncertek és idejekorán bezáró szórakozóhelyek nem gátolhatnak meg abban, hogy a hétvégén kikapcsolódj és a haverjaid társaságában jól érezd magad. Tarthatsz például a hagyományostól valamelyest eltérő, alacsony decibelű házibulit, amitől a szomszédok nem tépik ki a hajukat, ugyanakkor a barátaid elismerését kivívják. Nyerő ötleteink jó kiindulási alapot jelenthetnek a szervezéshez, olvass tovább!

Elmúltatok már 18? Nincs kétségünk afelől, hogy az otthoni sör- és borkóstolók csak jól sülhetnek el. Szerezzetek be pár üveggel különböző borrégiók minőségi boraiból, vagy kísérletezzetek más és más ország sörkülönlegességeivel! Bevásárláskor mindenki válasszon egy-két, a kíváncsiságát legjobban birizgáló fajtát és ízt, majd a végösszeget dobjátok szét egymás között. Végül, hogy legyen valami extra izgalom a kóstolásban, egy papírlapra jegyezzétek fel, hány pontot adnátok a terméknek. Szerencsés esetben valaki előre kitöltögeti az italokat egyforma pohárkákba, így maximum tippelni tudtok, éppen melyik került elétek.

A rágcsálnivalókról és megfelelő mennyiségű vízről is gondoskodjatok, nehogy gyorsan a fejetekbe szálljon és megártson az alkohol. Összeköthetitek a kóstolást népszerű ivós játékokkal, például a „legvalószínűbb” nevűvel, aminek egyetlen, nagyon egyszerű szabálya van: az asztal körül ülő játékosok egyesével feltesznek egy „ki a legvalószínűbb” (… hogy leállna beszélgetni egy földönkívülivel) kérdést, és akire a többség rámutat, annak innia kell. Ha van Jenga otthon, a fa elemekre feladványokat írhattok, és ivós büntetéssel sújthatjátok a torony ledöntéséért felelős játékostársatokat.

A kártyázás és a társasjátékozás sem rossz ötlet, ha áthívod a haverokat, mert szinte biztos, hogy jó hangulatban fog telni az idő, sőt, a barátok új tulajdonságaira is fény derül játék közben. Ki az, aki nem bírja elviselni a vereséget, és kiben tombol legjobban a versenydrukk? Garantáljuk, hogy rengeteget fogtok nevetni, és sokáig emlegetni fogjátok az ilyen alkalmakat. Népszerű sorozatok, dalok és előadók, számítógépes játékok és közös iskolai emlékek alapján készíthettek saját kvízt, ami teljesen egyedi, ezáltal minden résztvevőt le fog venni a lábáról. Ha tematikus partit tartotok, az adott téma köré épülhetnek a játékok és a kvíz is. A hangulatot fokozandó, házigazdaként dönthetsz úgy, hogy belépni csak jelmezben szabad, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy vérfagyasztó maskarát kellene húzni, csak mert közeleg a halloween. A tematikus filmek és sorozatok (Vissza a jövőbe, Addams Family, Star Wars, Trónok harca, The Boys, és sok más) ihlette összejövetelekre egyszerűen nem lehet nemet mondani, még az sem tiltakozhat, aki amúgy nem rajong a jelmezes bulikért. A változatosság gyönyörködtet, főleg egy ilyen, bizonytalanságokkal teli időszakban, mint a mostani.

A zenei felhozatal természetesen nem mellőzhető, de mint a fenti ötletek is bizonyítják, a háttérben szóló dalok helyett az elfoglaltságokra helyeződhet a fő hangsúly. Legyen szó ivós partiról, beöltözős buliról, vagy laza kártyázásról a barátokkal, válassz olyan zenei aláfestést, ami megnyitja előttetek egy képzeletbeli időutazás lehetőségét. A 80-90-es évek ikonikus külföldi és magyar slágereivel például nem lehet mellélőni. Készen állsz? Csavard fel a szőnyeget és hadd pörögjön a diszkógömb!