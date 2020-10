Világkörüli ízutazással indul a Gasztrohegy Badacsony új évada

A Gasztrohegy csapata is szeret utazni, más országokban inspirálódni. Idén úgy döntöttek, az új évad első hétvégéjét a világok ízeinek szentelik. Így aki október 17-18-án Badacsonyba látogat, akár gyalog bejárhatja képzeletben a világot, Francia Polinéziától kezdve Mexikón át egészen Thaiföldig, a Hableánytól a Kisfaludy-házon át a Tölgyes Kúriáig, és tovább.

„Túl azon, hogy a Gasztrohegy már három éve egy valódi, egész éves balatoni szezonra optimalizált program szerepét tölti be a badacsonyi turizmusban, tökéletesen illeszkedik a megváltozott helyzethez. Ezért is ajánljuk bátran ebben az évben is, hogy minél többen látogassanak el hozzánk a tematikus hétvégéken!” – mondja Laposa Bence, a Gasztrohegy egyik alapítója.

„Ez egy olyan fesztivál, ami nem fesztivál. Úgy, és akkor indulsz neki, amikor csak szeretnél – ehhez keretet ad a Gasztrohegy-jegy, vagy az 5 kóstolót tartalmazó, szabadon felhasználható Gasztrohegy bérlet. Mindenki a saját ritmusában járhatja végig a helyeket és a hegyet, és mivel a legtöbb vendéglátóhely közel van egymáshoz, bőven adódik alkalom egy bámészkodós, őszi sétára. Ilyenkor van idő és tér kóstolni, találkozni, beszélgetni, találkozni a helyiekkel, a vendéglátókkal. A világok konyhája hétvége azonnal beakadt a társaságnak, hiszen idén nekünk sem volt alkalmunk utazni. Így az ízek mentén most mi is kalandozhatunk kicsit” – mondja Budavári Dóra, a Gasztrohegy kommunikációs felelőse.

„A Gasztrohegy új évadának nyitó hétvégéje lehetőséget ad, hogy megvalósítsuk mindazt az íz-utazást, amit tavasz óta megálmodtunk, mivel csak képzeletben lehetett eljutni távoli országokba. Így egyúttal beteljesítjük Ranolder püspök legendássá vált jóslatát Badacsonyról, hogy azok, akik már a világot bejárták, sokan „jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak”… és bele is kóstolhatnak a világon minden jóba. A Gasztrohegy elindulása óta már máshol is megjelentek hasonló törekvések, de abban egyedülálló maradt a badacsonyi, hogy előkóstoljuk az ételeket. Igazi közösségi gasztroműhely áll a rendezvényeink mögött, ami természetesen a minőség és a folyamatos fejlődés legjobb garanciája” – mondja Kardos Gábor, a Gasztrohegy ötletgazdája.

Mi az a Gasztrohegy?

Idén indul a programsorozat 3. évada! Októbertől áprilisig Badacsonyban megmászhatod a gasztronómia csúcsait: 10 vendéglátóhely, 7 tematikus gasztrohétvége és a Badacsony egy olyan arca, amit csak ilyenkor, a nyugodtabb évszakokban lehet igazán felfedezni. A vulkanikus borokhoz izgalmas ételeket álmodnak a hegy vendéglátói és mindenkit arra invitálnak, hogy ismerje meg fogásról fogásra, lépésről lépésre Badacsonyt. Napsütéses teraszok, tábortüzek, hőgombák, bent a kemence és a kandalló duruzsolása, őszi színek, tüzes borok és jól átgondolt, tematikus fogások segítenek, hogy minden Gasztrohegy hétvége felejthetetlen legyen.