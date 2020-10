Kampány indult a hazai gasztronómia szereplőivel

Tanulj, fejlődj! – Nagykép a gasztronómiáról címmel indította el első online kampányát a Piqniq Budapest. A Mastercarddal közösen megvalósuló kezdeményezésben közel száz szakember megszólalásával, huszonöt témán keresztül mutatkoznak be a hazai gasztronómia szereplői: vendéglátósok, beszállítók, szolgáltatók és a szektorhoz kapcsolódó számos további szakma képviselői.

Milyen jövő elé néz a vendéglátásban érintett közel 52 ezer hely és a sok ezer kapcsolódó vállalkozás? Mi történik kedvenc éttermeinkkel, kávézóinkkal, streetfood-helyeinkkel ebben a vendéget és vállalkozót egyaránt próbára tevő időszakban? Hogyan vészelték át a járványhelyzet kihívásait? Milyen új ötletek, megoldások születhetnek a legnagyobb nyomás alatt?

A három hónapon át tartó kampány során ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Piqniq Budapest, elsődleges célja pedig a tudás és a tapasztalatok megosztása. A most induló kampány több oldalról, színes tartalmakkal mutatja be a gasztronómiai vállalkozások hétköznapjait, hogy az egyes szektorok sikeres szereplői milyen válaszokat adnak a mindennapi kihívásokra, és melyek azok a megoldások, amelyek mások számára is inspirációt jelenthetnek.

A kampány bemutatja az iparágban dolgozók hálózatát, kapcsolatrendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a vállalkozások mögött álló hétköznapi emberekre. Bepillantást enged többek között a vendéglátóhelyek kulisszái mögött zajló folyamatokba, az ételfutárok mindennapjaiba, a női vállalkozók életébe, az alapanyagok előállítóinak munkájába. A Piqniq Budapest hétről hétre újabb témákon keresztül, 25 különféle nézőpontból mutatja be a hazai gasztronómiai vállalkozások sokszínűségét, köztük olyan, különösen aktuális témákat is érint, amilyenek például a gasztrodigitalizáció, a mezőgazdaság új generációja, a húsmentesség trendje, a fenntarthatóság, vagy a társadalmi felelősségvállalás.

„Ez az év embert próbáló volt mindannyiunk számára, de a vendéglátás különösen megsínylette ezt az időszakot. Éppen ezért jó azt látni, hogy Magyarországon milyen sokan válaszoltak innovációval és újszerű gondolkodással a válságra. Úgy látjuk, hogy azok a vállalkozások tudtak nem csak túlélni, de előre is lépni, akik önmaguk helyett most is a vendégeikre figyeltek és azokra a megváltozott igényekre, amit az idei év hozott. Az innováció elkötelezett támogatójaként természetes volt számunkra, hogy beállunk egy olyan kezdeményezés mögé, ami őket mutatja be, ezzel is motiválva a piaci szereplőket” – fogalmazott Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Tanulj, fejlődj! – Nagykép a gasztronómiáról kampány felülete a www.piqniq.hu/nagykep és a Piqniq Budapest Facebook/Instagram-oldala. Érdemes már most megnézni!