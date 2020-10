Bor, mámor, Villány

Ismerjétek meg kedvenc borászatunkat a villányi borvidéken, ahol a női jelenlétnek fontos szerepe van.

Az elmúlt évtizedekben a nők az édes fehér boroktól egyre nagyobb számban fordultak a száraz vörösborok felé. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy a borászati technológia fejlődése hatalmas játékteret adott az innovatív, jól felkészült szőlészek és borászok számára. A bor, mint magas minőségű élvezeti cikk új területeket hódított meg, jelesül a tudatos női borértőket.

A Jammertal Borbirtok tudatosan kereste a különleges hozzáállással és felkészültséggel rendelkező női borászati vezetőket. 2011–2018 között Szabó Kata Veronika, majd miután családi okok külföldre hívták, Kövesdi Zsófia vezeti a világ egyik legjobban felszerelt és szakmailag egyik legkiválóbb borbirtokát.

Ennek tükrében nem meglepő, hogy a legelismertebb tradicionális francia, német és osztrák borversenyek aranyérmei mellett ezen új típusú megmérettetéseken is átütő sikereket értek el a Jammertal Borbirtok hivatalosan Wunderlich Borászati Kft.) vörösborai.

A Vino y Mujeren Madridban, a Feminalise-on Párizsban és a Women’s Wine & Spirits Awardson Londonban kizárólag női bírálókból állt a zsűri, illetve csak női borászok borait lehetett nevezni.

A nagy vörösök kategóriájában az összes nagydíjat elhozták. A 2018-as Women’s Wine & Spirits Awards a KOH-I-NOOR CF 2011 tételt Double Gold, a Feminalise 2019 a Cassiopeia CS 2011 -et Gold elismerésben részesítette. A Feminalise 2020 a Cassiopeia Merlot 2012 Gold értékelését hozta. A 2018-as Vino y Mujer versenyen a Cassiopeia CS 2011 Diamond kategóriába került, de ami ennél is fontosabb, az a zsűri megjegyzése:

“In red wines category, a peculiarity is remarkable. While all the medals in the category of red wines without barrel aging have been granted to Spanish wineries, such as Martín Códax, El Soleado or Viñas del Bierzo, the red wine with barrel aging with the best valuation from the Jury comes from the Hungarian winery Wunderlich Borászati Kft.”

Ugyanitt 2019-ben a Cassiopeia Franc 2011 Diamond, a Koh-I-Noor CS 2011 pedig Grand Diamond érmet nyert, a verseny legjobb vörösborának kijáró kitüntetést.

E kis ismertetővel a borpiac egyik jelentős változására kívánják felhívni a figyelmet. A hölgyek a tradicionális bormarketing számára eddig leginkább azért voltak fontosak, mert többnyire ők intézték a háztartások bevásárlásait, tehát nagy százalékban ők vásároltak bort is az étkezésekhez. Újabban már ők képezik az igényes és tudatos prémium fogyasztói szegmens egyre nagyobb hányadát.

7773 Villány, Baross Gábor u. 106.