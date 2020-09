Készülj Szolnok: startol a város legszínesebb futása

Már csak pár napot kell aludni és szeptember 12-én végre rajthoz állhatnak a Color Runnerek Szolnokon. Ha te sem szeretnél kimaradni az ősz legszínesebb és legboldogabb élményfutásából, akkor nevezz a The Color Run Make Magic Szolnok powered by Auchan Korzó rendezvényére!

Magyarországon 8. alkalommal kerül megrendezésre a vibrálóan hangulatos The Color Run, amit szinte már a világ minden pontján ismernek. Nem is lehet összetéveszteni más futórendezvényekkel, hiszen itt a futók és a segítő önkéntesek a rajtvonalnál elkezdik egymásra szórni a színes festékporokat, amitől aztán mindenki egy szempillantás alatt a szivárvány színeiben pompázik.

A The Color Run futás lényege pedig a szlogenben rejlik: A bolygó legboldogabb 5 km-re! Mert ez nem egy klasszikus futóverseny, hanem egy olyan élményfutás, ahol az emberek a családjukkal, barátaikkal, vagy ismeretlen ismerősökkel úgy futja le a könnyedén teljesíthető távot, hogy közben nincs rajta időnyomás. Bármikor lehet sétálni, megállni bolondozni, táncolni egyet a dobópontokon, ahol ismét újabb színekkel gazdagodhat a futók ruhája, miközben szól a zene, és igazi játékos élménnyé válik a sport.

Ha nem szeretnél lemaradni, akkor irány a thecolorrun.hu weboldal, ahol máris ki tudod választani a számodra szimpatikus csomagot. A START egy alapcsomag, amiben benne van az aranyérem és a színes por is. A NORMÁL csomag már kiegészül egy magas minőségű technikai pólóval, nyaksállal, kitűzővel és egy varázslatos tetoválással is.

Az igazi Color Runnerek pedig az IT’S MAGIC csomagot választják, amiben a Normál csomagot turbózták fel a szervezők még egy zacskónyi sima és egy csillámos festékporral, egy TCR tornazsákkal, fejpánttal, és egy 25%-os kedvezménnyel, amit jövőre tudsz bármelyik rendezvényükön igénybe venni. Ha pedig 3 vagy 4 barátodat meghívod plusz 10% kedvezményben részesülsz, és ha öten neveznek a Te egyedi kuponkódoddal, akkor visszakapod a nevezési díjadat!

Az Auchan Korzó által támogatott esemény pontban 13.00-kor nyitja meg kapuit a résztvevők előtt. Nevezni természetesen a helyszínen is lehet, sőt a színes porokból is be lehet extrán vásárolni. The Color Run két műsorvezetője Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek. A hangulatot pedig Dj Cloud biztosítja, aki mellett fellép majd a Copacabana Brazil tánccsoport, de lesz hastáncbemutató is.

A programot színesíti majd egy izgalmas beszélgetés Dr. Zacher Gáborral, és a délután folyamán Oláh Gergő majd a The Biebers szórakoztatja a már befutott Color Runnereket és mindenkit, aki eljön a Felső Szandai rétre. A rendezvényen a food truckok kínálatát is érdemes lesz végigkóstolni, így biztosan senki ne marad éhen. Kövessétek a The Color Run Facebook oldalát, ahol naprakész információk várnak rátok.