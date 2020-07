Nagy-Britannia játékosai záros határidőn belül búcsút inthetnek a loot box-oknak?

A brit kormány módosíthatja a hatályos szerencsejáték-törvényt annak érdekében, hogy a digitális dobozok is annak hatálya alá essenek, ha bebizonyosodik, hogy a loot box-ok valóban szerencsejátékot valósítanak meg.

Sok minden eszébe juthat az embernek, ha azt hallja, szerencsejáték: a kaszinóktól kezdve a jégkorong fogadás stratégia fogalmán át a kaparósorsjegyig rengeteg mindenre lehetne asszociálni, de a klasszikus videojáték jó eséllyel kimaradna ebből a szórásból. Most mégis úgy tűnik, hogy ezek a szórakoztató szoftverek, legalábbis egyik, a fejlesztők által egyre nagyobb előszeretettel használt elemük csatlakozhat a fentebbi felsoroláshoz – noha egyelőre nem nálunk, csak az Egyesült Királyságban, ám megvan rá az esély, hogy elinduljon egy globális trend.

A brit kormány ugyanis egyeztetésbe kezdett arról, hogy a videojátékokban jelen lévő loot box-ok kimerítik-e a szerencsejáték fogalmát – olvasható a Daily Star „UK government reviewing video game loot boxes over concern they train children to gamble” című cikkében. Ahogy fogalmaznak, a Digitális-, Kulturális-, Média- és Sportminisztérium kezdeményezése lehetővé teszi az Egyesült Királyságban jelenleg hatályos, a szerencsejátékokat szabályozó törvények felülvizsgálatának megtervezését.

Nem csak lehetőség, kihívás is

Caroline Dinenage miniszter asszony azt mondta, a koronavírus-járvány alatt minden eddiginél többen fordultak a videojátékok és olyan más technológiai megoldások felé, melyeknek célja a szórakoztatás, illetve a családdal és a barátokkal való kapcsolattartás. Ezek legalább annyira jelentenek kihívást, mint lehetőséget, ezért tartjuk szükségesnek olyan lépések meghozatalát, melyek a felhasználók biztonságát szolgálják és a biztonságos szórakoztatás irányába mozdítják ezt az egyébként is dinamikusan fejlődő iparágat – tette hozzá.

Sokak szemét szúrja

Korábban már számos gyermekjóléti és jótékonysági szervezet emelt szót a loot box-ok ellen, mondván azok utat nyitnak a fiatal korosztály előtt a szerencsejátékok felé, és fogékonyabbá tehetik őket egy esetleges későbbi függőséggel szemben – írják.

A loot box-okat nem kell bemutatni az online, kompetitív videojátékokat ismerőknek, ám akik számára nem lenne ismerős a fogalom: a loot box-ok olyan digitális, egyébként valódi pénzért vásárolható dobozok, melyekkel bizonyos jutalmakat szerezhet a játékos – ám hogy mit rejt a láda, csak akkor derül ki, ha az ember kinyitja. Ezek játéktól függően lehetnek kozmetikai elemek, melyek megváltoztatják a karakter kinézetét vagy módosítják a fegyver mintázatát, lehetnek esetleg játékbeli tokenek, melyekből további, szintén játékbeli tartalmak vásárolhatók, vagy szélsőséges esetben – és jellemzően nagyobb anyagi ráfordítás esetén – olyan extra jutalmak, melyekkel könnyedén a mezei játékosok fölé kerekedhet az ember. Ez lehet akár egy erősebb fegyver, vagy egy olyan exkluzív képesség, amit azok sosem fognak megszerezni, akik csak mindenféle loot box megvásárlása nélkül játszanak a játékkal.

Olyan, mint a félkarú rabló

Ami a függőséget illeti, nos, egyes vizsgálatok szerint fiziológiai hatásait tekintve a loot box-ok egyáltalán nem különböznek az olyan klasszikus játéktermi játékoktól, mint mondjuk a félkarú rabló. Mindkettő a változó arányú megerősítés elnevezésű pszichológiai jelenség iskolapéldája. Ennek lényege, hogy a játékos nem egy előre meghatározott rendszer szerint, hanem véletlenszerűen részesül jutalmazásban, és így hajlamos a szükségesnél akár jóval többször is végrehajtani a jutalommal kecsegtető tevékenységet – meghúzni a rabló fél karját, vagy kinyitni egy digitális dobozt.

Korábban már az amerikai korhatár-besoroló bizottság, az Entertainment Software Rating Board (ESRB) is lépett egy fontosat a loot box-ok elleni harcban, a szervezet ugyanis bejelentette, hogy egy új címkével bővíti repertoárját. Már évekkel ezelőtt bevezettek egy olyan videojáték megjelölést, mely már a dobozon tájékoztatja a vásárlókat, ha a szoftver játékon belüli vásárlási lehetőséget tartalmaz, emellé érkezett most az új billog, mely kifejezetten az olyan zsákbamacska-jellegű mikrotranzakciókra figyelmeztet, mint a loot box-ok, és a más elnevezésű, de működését tekintve azzal megegyező utánzatok.