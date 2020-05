Az első védelmi vonal mi magunk vagyunk a szerencsejátékban

Az a felelős online kaszinós, aki a nyerő szériából ugyanúgy képes kiszállni, mint a negatív spirálból.

Ahogy a koronavírus miatt futótűzként terjedt el az otthoni munkavégzés, úgy növekszik folyamatosan az online jelenlét. Eddig csak dolgoztunk, hivatalos ügyeket intéztünk, termékeket rendeltünk, híreket olvastunk és játszottunk a digitális térben, most már a barátainkkal is ott sörözünk. Az online „krimcsik”, ivászatok egyre gyakoribbá válnak az otthonokban, hisz a bárok, kocsmák, szórakozóhelyek zárva tartanak, nem maradt más platform a laza társas kikapcsolódáshoz. Ami viszont nem változott, hogy játszani rengetegen online játszunk, például olyan térben, mint az online kaszinó. Mégpedig egyre növekvő mértékben.

A Verizon Communications vállalat a koronavírus miatt elrendelt kijárási korlátozás és tilalom (országonként változik) kezdetét követő hetekben készített egy felmérést az online játékforgalom változásáról. Cunamiszerűen, 75 százalékkal emelkedett a forgalom, amit normális esetben csak akkor lehetett volna elérni, ha a munkaadók kiadják a dolgozóiknak, hogy napi 2-3 órát kötelezően játszanak a telefonjukon a különböző játék és kaszinó appokon.

Három éves évforduló

A folyamatosan, meredeken felfelé ívelő forgalomnak köszönhetően az online játékok, kaszinók szférája dolgozóinak nem kell attól rettegnie, hogy elveszítik a munkájukat. Miközben a koronavírus miatti globális gazdasági lejtmenet teljes szektorokat vágott a földhöz – például az életben maradásért küzdő turizmust –, addig az online játékvilág virágzik, s több munkaerőt tart el, mint valaha.

Érdekesség, hogy most ünnepeljük a harmadik évfordulóját, hogy Magyarországon online lehet kaszinózni. A vegas.hu volt az első a sorban, ahol a NAV engedélyével immár a digitális térben lehetett pörgetni a rulettet és a kártyapaklikat. Ma már jóval több, mint százféle játékból lehet válogatni a különböző online felületeken, alkalmazásokban. Vonzó a kínálatban az élő kaszinózás, melynek során a krupiének szinte a kezünkön érezzük a leheletét. Talán nem meglepő, hogy a gamerek zöme nem asztali gépen vagy laptopon, hanem telefonon jelentkezik be.

Google most is a barátunk

Az online kaszinózás nagy előnye, hogy a vendégek még azelőtt pillanatok alatt ellenőrizhetik az egyes termek minőségét, hogy virtuális értelemben betennék oda a lábukat. A Google-ben ugyanis seperc alatt kész egy minősítés, a játékosok rögvest megoszthatják a tapasztalataikat az egyes online kaszinók szolgáltatásaival, minőségével kapcsolatban. Ez az, amit a kaszinózás hőskorában nem lehetett megtenni, most viszont minden bizonnyal emeli a szolgáltatás színvonalát, hisz az operátorok versengenek a kedvezőbb értékelésekért, s ez végül a vendégek elégedettségéül szolgál.

Persze mit ér a magas színvonal, a csillogás, ha mi magunk nem tudjuk igazán élvezni a rizikózás semmivel sem összehasonlítható érzését. Az online kaszinó kevesek számára jelent állandó megélhetést játékosként. A többség szórakozásból szeretne kockáztatni itt, s némi adrenalinlöketért cserébe akár közepes pénzösszeget is hajlandó kockára tenni. A pazar élmény egészen addig nem romlik, amíg az ember nem kezdi el hajszolni a pénzt, s kezd fanatikusan menni az elvesztett tét után.

Az igazi gonosz

Sokan hiába várják, hogy egy védőangyal a segítségükre siessen a rossz pillanatban. Felesleges is várnunk, soha nem fog megérkezni, az online kaszinóban ugyanis ugyanúgy magunk határozzuk meg, mikor hagyjuk abba, mint az italozás vagy a cigarettázás esetében. Az addikció elkerüléséhez az online kaszinók világában ugyanúgy komoly önismeretre és önfegyelemre van szükség, mint más élvezeti cikkek fogyasztásakor. Az operátorok ugyan belső szabályzatuk alapján ügyelnek rá, hogy ne náluk váljon valaki játékfüggővé, mert az senkinek sem használ. Az elsődleges védelmi vonal ellenben a játékos saját maga, aki akkor játszik jól, ha a nyerő sorozat közepette is megálljt tud parancsolni magának, s a vesztes spirálból is ki tud szállni rossz érzés nélkül.