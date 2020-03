Filmek és tévéműsorok, amelyeknek átmenetileg leáll a forgatása

Sajnos a filmipar is megsínyli a koronavírus időszakát. Nemrég 6 filmet mutattunk, amelyeknek biztosan elhalasztják a premierjét a kialakult helyzetre való tekintettel, most pedig listába szedtük a forgatási szünetet tartó sorozatokat, mozifilmeket és tévéműsorokat.

The Batman

Előreláthatólag 2 hétre leáll a The Batman c. film forgatása, amelyet 2021-ben mutatnak be Robert Pattinson főszereplésével.

Jurassic World: Dominion

Az amerikai kalandfilm forgatását februárban kezdték meg Londonban, de a vírus terjedése miatt fel kellett függeszteni. 2021 júniusában tervezték bemutatni, ez a dátum azonban nagy eséllyel változni fog.

A kis hableány

Ariel kalandjait szintén a tervezettnél később láthatjuk a mozikban, mert a Disney is úgy döntött, a stáb biztonsága érdekében bizonytalan ideig felfüggeszti a forgatást.

Mission Impossible: 7

Tom Cruise jövőre újra feltűnik ikonikussá vált szerepében. A filmet 3 héten át Velencében forgatták volna, és el is kezdték, ám a Paramount a munkálatok azonnali felfüggesztésére kényszerült az olaszországi események hatására.

Sorozatok

Empire

A Fox drámasorozatának utolsó évadát jelenleg is forgatnák, de a munkálatokat idő előtt le kellett zárni.

Supernatural

A Warner Bros. is arra jutott, hogy jobb lesz később, biztonságos körülmények között leforgatni a sikersorozat befejező évadát.

Stranger Things

Ugyan nemrég az olvasópróbáról posztolt videót a Stranger Things csapata, ma már arról kell beszámolnunk, hogy ennek a sorozatnak is felfüggesztik a forgatását.

The Ellen Show

Ellen DeGeneres a Twitteren jelentette be, hog március 30-ig leállnak a kamerák a stúdiójában. A közönség előtt felvett beszélgető showk több házigazdája, köztük Wendy Williams, Jimmy Fallon, John Oliver, és Jimmy Kimmel is hasonló helyzetbe került.

Euphoria

Épp elkezdték volna az HBO-sorozat második évadának forgatását, amikor kitört a járvány, úgyhogy az Euphoria sem terv szerint kerül képernyőre.

Grace klinika

Március 12-én e-mailben tájékoztatták a stábtagokat, hogy egészségügyi szempontból biztonságosabbnak látják a forgatás azonnali felfüggesztését. Úgy tudni, két héttel tolódik el a munka, viszont alkalmazkodni fognak a kialakuló helyzethez, a koronavírus terjedéséhez mérten. A 16. évadhoz 25 részt terveztek, amiből 21-et már felvettek.

Sajnos a forgatási szünetet tartó filmeket, sorozatokat és tévéműsorokat hosszan tudnánk még sorolni. Leálltak a The Bachlorette kamerái, nem forog a Young Sheldon, a Batwoman, a The Morning Show (Jennifer Aniston és Reese Witherspoon sorozata), a Riverdale, az NCIS és az America’s Got Talent sem. Melyiket várod a legjobban?