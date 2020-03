Koncertajánló 2020-ra

A gazdag fesztiválkínálatnak és a szuper koncerttermeknek köszönhetően évről évre egyre több világsztár látogat el Magyarországra. Lássuk, kik garantálnak nekünk életre szóló (zenei) élményeket 2020-ban!

Március 21-én az elképesztően tehetséges angol DJ bulijával köszönthetjük a csillagászati tavaszt az Akvárium Klubban. Sigala 2015-ben, az Easy Love című felvétellel debütált az elektronikus zenei piacon, azóta pedig valósággal ontja magából a slágereket olyan közreműködők segítségével, mint John Newman, Ella Eyre, Paloma Faith vagy Becky Hill.

Közel 2 év után James Blunt újra koncertet ad a Papp László Sportarénában. Április 1-jén a brit énekes-dalszerző a legfrissebb, sorban hatodik nagylemeze anyagát helyezi majd a középpontba, melyről a Cold, a The Truth és a Monsters című szerzemények már a rádióból is ismerősek lehetnek.

A 2010-es évek legnépszerűbb fiúbandájából, a One Directionből kivált Harry Styles május 31-én első alkalommal zenél Budapesten. A 26 éves szupersztár második albuma tavaly év végén látott napvilágot 12 saját szerzeménnyel, melyek 2020-ban egy nagyszabású világkörüli turné keretében lesznek hallhatóak élőben.

35 éves pályafutásának első magyarországi koncertjét adja nyáron a Papp László Arénában Celine Dion. A világ egyik legismertebb énekesnője hat év után tette félre a francia nyelvű dalokat, hogy egy vadonatúj angol albumot dobjon piacra. Show-jában azonban a Courage című korong trackjein túl, a rajongók biztosan hallhatnak majd olyan régi klasszikusokat is, mint a My Heart Will Go On vagy az I’m Alive.

Különösen erős a 2020-as koncertmezőny rockzene tekintetében, melynek ékes példája az örmény gyökerekkel rendelkező System of a Down budapesti látogatása. A banda eddig több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, követőik pedig már 1994 óta kitartóan üvöltik velük a fellépéseken a Toxicity, a Chop Suey, a B.Y.O.B., vagy épp a Lonely Days című felvételeket.

Maluma és Luis Fonsi tavalyi látogatása után 2020-ban Daddy Yankee képviseli majd a latin zenét a Papp László Aréna színpadán. A Con Calma segítségével tavaly taroló Puerto Ricó-i reggaetonsztár első alkalommal lép fel Magyarországon.

Az idei VOLT Fesztivál headlinereinek sorában kapott helyet az 55 évesen is kicsattanó formában lévő rocklegenda, Lenny Kravitz. Július 3-án Sopronban legalább akkora bulira számíthatunk majd tőle, mint a 2018-as Papp László Arénás koncertjén, úgyhogy érdemes felkészíteni a hangszálakat az estére!

Lenny Kravitz mellett Sopronba érkezik még napjaink egyik legsikeresebb zenei producere, a pillecukormaszk mögé bújó Marshmello is. A titokzatos fiatalember írt már slágert Selena Gomez, Anne-Marie, Khalid, a Bastille, a CHVRCHES és Logic társaságában, de Alone című szólódala is 1,6 milliárdos (!) megtekintésnél jár a legnagyobb videómegosztón.

Szintén első koncertjét adja hazánkban az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb énekesnője, a 20 éve pályán lévő Dido. A kilencvenes években debütált, Grammy-díjas művésznő duettezett Eminemmel, betétdalt énekelt az Igazából szerelemhez, ráadásul eddigi pályáján 8 nagylemezt és 2 EP-t is megjelentetett. Hazai fellépésére július 15-én, a Veszprémfeszt keretein belül kerül sor.

26 év után tér vissza Budapestre Steven Tyler négyszeres GRAMMY-nyertes csapata, az Aerosmith. A rekordokat döntögető Las Vegas-i fellépéssorozatot követően a rockbanda európai turnéra indult, július 24-én pedig a magyar fővárost is érintik, mégpedig egy a frissen átadott Puskás Arénában tartandó koncerten.

Idén is jön a Szigetre a brit világsztár, Dua Lipa. A közkedvelt énekesnőnek olyan gigaslágereket köszönhetünk, mint a Calvin Harris közreműködésével készült One Kiss, a New Rules, vagy éppen a tavaly év végén napvilágot látott, és azóta is a toplisták élén álló Don’t Start Now.

Napjaink egyik legaktívabb DJ csapata valósággal ontja magából a partihimnuszokat, így a fiúk Sziget fesztiválos koncertje minden bizonnyal az év egyik legnagyobb bulijának ígérkezik!

Szintén hazánk legnagyobb fesztiválja látja vendégül a skót származású Calvin Harrist, akinek a neve még az elektronikus zenét messziről elkerülők körében is ismerősen csenghet. Tucatnyi szólódal és közreműködés látott már napvilágot a jóképű producer jóvoltából, így biztosra vehetjük a tombolást a budapesti koncertjén!

Augusztus 20-án Ellie Goulding STRAND fesztiválos bulijával zárhatjuk a nyarat Zamárdiban. Az angol énekesnő 2013-as Burn című felvételével végérvényesen beírta magát a poptörténelembe, azóta pedig már kétszer is járt hazánkban egy-egy emlékezetes buli kedvéért.

12 év után újra fellép hazánkban Alanis Morissette! A hétszeres Grammy-díjas énekesnő ezúttal kilencedik nagylemezének anyagával érkezik, miközben a Jagged Little Pill című korongja megjelenésének 25. évfordulóját is ünnepli.