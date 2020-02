Érzelmek és színek kavalkádja – megjelent BÖBE debütáló EP-je!

Szécsi Böbe szólóprojektje, a BÖBE májusban indult a Dïe c. balladával, majd októberben folytatódott a Lovesick c. single és a hozzá készült videóklip megjelenésével. A fiatal énekes-dalszerző azóta több kisebb sikert is magáénak tudhat; Lovesïck c. dalát több online magazin is 2019 legjobb dalai közé sorolta, idén pedig jelölték a Glamour Women Of The Year díjra az “Év énekesnője” kategóriában.

BÖBE debütáló EP-je a “Scale Of Tones” az eddig megjelent dalokon felül két vadiúj tracket tartalmaz és koncepciója, hogy a kislemezen szereplő dalok mindegyikéhez tartozik egy szín, amely a legjobban lefesti az énekesnő számára az adott dal mondanivalóját és hangulatát.

A DÏE színe a piros, utalva a dalban lefestett mérgező párkapcsolatra, a Lovesïckben megelevenített szerelem a lila színt kapta, a Hold Her Tïghter egy szerelmi háromszögben gyakran érzett féltékenység miatt kapta a sárga árnyalatot, a Beautiful Hurricane pedig egy plátói szerelem által okozott érzelmi vihar miatt lett kék színű.

“Nagyon fontos számomra a vizualitás, így elengedhetetlennek tartottam, hogy társuljon a zene mellé egy vizuális koncepció is. A dalok hangulata által kiváltott érzelmek színben való kivetülését elég izgalmasnak tartottam ehhez, külön érdekesség, hogy -mivel a divat is egy nagy szenvedélyem- az EP-hez készült fotósorozat képein a kedvenc hazai designereim darabjait viselem az adott dalhoz passzoló színben.”

A Scale Of Tones megjelenése egy fontos mérföldkő BÖBE életében, hiszen egy életszakasz lezárása. A rajta szereplő dalok mindegyikének megszületését egy fontos impulzus váltotta ki az énekesnőből, így egy időszak lenyomata is egyben.

Bár a dalok és a dalszövegek BÖBE szerzeményei, az énekesnő több producerrel dolgozott a végleges hangszereléseken. William Robertson, Kosztyu János (Dïe), Koczák Péter aka. Mongoose (Lovesïck) és AnnaElza (Hold Her Tïghter. Beautïful Hurrïcane) egyaránt dolgoztak az EP-n.

“Kifejezetten élveztem, hogy különböző emberekkel dolgozhattam az EP-n, így egy kicsit én is kiléptem a komfortzónámból és kísérletezgettem a különféle hangzásokkal.”

– mondja BÖBE.

Az énekesnő következő célja egy nagylemez és az élő felállás megalkotása, de addig is hallgassuk a Scale Of Tones dalait!