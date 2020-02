Ezt láttuk a velencei karneválból…

A világhírű karneválok sorában élen áll a velencei, amely idén sajnos korábban ért véget a koronavírus miatti intézkedések eredményeként. Mi még február elején látogattunk el az álomszép olasz kisvárosba, hogy a saját szemünkkel láthassuk a február 8-án este 7 és 9 órától megtartott, nagyszabású megnyitót.

Ebben a turistacsalogató időszakban jó, ha lélekben minden látogató felkészül arra, hogy hatalmas tömeggel fogja szemben találni magát. A legbájosabb település is veszít a varázsából, ha rengeteg a turista, Velencében viszont szerencsére annyi a gyönyörű látnivaló, hogy ez feledtetni tudja a hömpölygő tömeg miatt kialakuló kellemetlen érzéseinket. Talán még az enyhe csatornaszagot is, ami egy kanálisokkal teli helység esetében nem akkora meglepetés.

Azok, akik az emberáradatot nem viselik jól, valószínűleg jobban teszik, ha kihagyják a karneváli tumultust, és inkább a városban sétálgatva töltik az idejüket. Hamarosan eláruljuk, mivel szembesültünk a nagyszabású megnyitón, de először fedezzük fel együtt Velence két, szerintünk kihagyhatatlan látnivalóját!

Szent Márk tér

A Piazza San Marco kivétel nélkül mindenkinek a bakancslistáján szerepel, aki Velencébe utazik. A város egyetlen terén áll a Szent Márk-székesegyház (5 euró kifizetése után kiállítóterén át érdemes kisétálni az erkélyre), továbbá Campanile nevű harangtornya, és a híres dózsepalota, azaz a Palazzo Ducale, az egykori Velencei Köztársaság rendkívül vagyonos fejének 1424-ben épült palotája. A gótikus világi építészet egyik velencei remeke, amely a tengerre néz, 25 euró fejében látogatható, és a Sóhajok hídja által összeköttetése van a Palazzo delle Prigione nevű egykori börtönnel.

Hatalmas termein a februári hidegben sietve sétálnak át a látogatók, gyors pillantást vetve a falakat díszítő festményekre. A dózsepalotában 1-2 óra észrevétlenül elszalad, és kérdés sem fér hozzá, hogy legnagyobb attrakciója a híres Sóhajos hídja. A kívülről csodaszép átjáró belülről pontosan tükrözi azt a szerepet, amit a múltban adtak neki: a falak kopárak és egyszerűek, nyoma sincs a palotában látott pompának. A börtönbe átkísért rabok apró réseken vethettek utolsó pillantást a városra, ahol a látogató is kitekinthet, mielőtt a cellák felé veszi az irányt.

Hajózási múzeum

A Szent Márk térről 5-10 percnyi távolságra fekvő Naval History Museumot arról lehet megismerni, hogy bejárata előtt két hatalmas vasmacskát helyeztek el. A múzeumnak a 11. századi Campo San Biagio (Arsenale) ad otthont, és 5 emeleten 42 kiállítóteremmel rendelkezik. Itt látható például a híres amerikai műgyűjtő, Peggy Guggenheim fekete gondolája. De nemcsak olasz kincseket őriz, hanem más országokból származó, hajózási szempontból jelentős tárgyakat, sőt, történelmi hajókat is.

A nagyobb „vadakat” egy nem messze fekvő épületben (angolul Ships Pavilion) lehet körbejárni, amit gyakran figyelmen kívül hagynak a turisták, pedig a főépületben kifizetett 10 eurós belépő itt is érvényes. S hogy hogyan kerültek a hatalmas hajók ebbe az épületbe? Megkérdeztük, hogy neked ne kelljen: megbontották a falakat, majd amikor a hajók már az épületben voltak, visszaépítették azokat.

Karnevál, ahogyan mi láttuk

Bár utazásunk apropója maga a karnevál volt, 3,5-4 órás ácsorgás (beleértve a bejutás előtti, hosszú sorban állást is) után alig láttunk valamit a megnyitóból. Végül az este 9-kor kezdődő, második előadásra jutottunk be, és mint azt az ottani önkéntesektől megtudtuk, általában az első körből sok látogató ott marad, elfoglalva az első sorokat. Sajnos ez esetünkben is bebizonyosodott: hiába értünk oda jó előre, sajnos csak a nézőtér szélén maradt helyünk, és még így is a szerencsésebbek közé sorolhattuk magunkat. A műsorban szereplő néhány hajó nem jött el a kijelölt nézőtér végéig, így van, amit csak mások magasba emelt telefonjának, kamerájának köszönhetően láthattunk. A fagyoskodás, sorban állás és álldogálás után vegyes érzésekkel távoztunk; nem ez lesz a velencei látogatásunk csúcspontja.

A karnevál jelképének számító látványosságot azért megmutatjuk!

Velencéről egyébként a karneváltól eltekintve is annyi szépet lehetne mondani, hogy ahhoz a világ összes útikönyve sem lenne elég. Ami a megfontolandó programokat illeti, lenti listánkban összeszedtünk néhány érdekes látnivalót. Ha pedig nem vonzanak sem a templomok, sem a múzeumok, sétálgass céltalanul egyik elbűvölő utcácskából a másikba (a Google térkép Velencében úgysem működik problémamentesen), át a hidakon, amelyek alatt gondolák haladnak el. Nézelődj a maszkokat készítő mesterek műhelyében! Esetleg válts jegyet egy menetrend szerinti hajóra, utazz pár megállót és csodáld meg a várost! Olcsóbb, mintha 80/100 eurót kifizetnél egy gondolázásért, de ha semmiképpen nem hagynád ki, gyűjts még magad köré 3-4 embert, mert úgy sokkal költséghatékonyabb!

További érdekes célpontok Velencében és környékén: