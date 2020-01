2020 – A felfedezések kora a Francia Intézetben

Az új évben a kultúra eddig ismeretlen területeire vezetnek a Francia Intézet programjai.

Az Átlátszó Hang fesztivállal közös eseményen a Francia Intézet vendége a zenész, zeneszerző, festő, performance művész Étienne Rolin, aki több oldaláról is bemutatkozik: soundpainting workshopot vezet, festményeit állítja ki, majd január 19-én lesz a Concerto for Electronics and Soundpainting című művének ősbemutatója, melyet a jelnyelv és az Erolgraph rendszer segítségével, Ifj. Kurtág Györggyel közösen fog bemutatni.

Először csatlakozik Magyarország a Gondolatok Éjszakájához. A világ mintegy 70 országának 120 városában járhatjuk körül ugyanazt a témát: Az élő határai: Genetika, forradalom a robotika terén és mesterséges intelligencia. Az est a tudományos élét minden területéről összehozza a témához kötődő előadókat – gondolkodókat, kutatókat, művészeket -, hogy előadásokon, workshopokon, kerekasztal beszélgetéseken fedezhessük fel az élőt, és annak határait.

A világ egyik legjelentősebb képregényes eseményéhez, az Angoulême-i Nemzetközi Képregényfesztiválhoz és a 2020 – a képregény éve programsorozathoz kapcsolódva a Budapesti Francia Intézet és a Magyar Képregény Szövetség rendezi meg a Dunaparti Angoulême fesztivált, ahol természetesen minden a képregényről szól: közösen rajzolhatunk képregényrajzolók irányításával, új és még újabb képregénymagazinok mutatkoznak be, a Miracle és Zina kollektíva állít ki, majd mutatja be performanszát, valamint megismerhetjük a Médiatár digitális képregény gyűjteményét. A kerekasztal-beszélgetések mellett még két animációs filmet is levetítenek az érdeklődőknek.