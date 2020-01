5 tipp a sikeres életmódváltáshoz

Elmondjuk, hogyan kerüld ki a buktatókat az életmódváltás rögös útjain.

Az életmódváltás manapság egy nagyon is divatos “hívószó”, ami egyre többünk életében válik realitássá, különböző okokból kifolyólag. Az év vége, év eleje pontosan ilyen alkalom, amikor sokan fogadalmat tesznek egy egészségesebb, sportosabb élet reményében. Ha viszont azt szeretnénk, hogy valóban sikeres legyen és tartósan pozitív változásokat hozzon, nem árt, ha az alábbi 5 szempontot figyelembe vesszük.

Madarász Zsoltnak, a Life1 személyi edzőjének, munkája során sok életmódváltást választó tanítvánnyal volt már dolga, a legtöbben pedig az újévi fogadalmat követően, január első heteiben jelentkeztek be nála. Így van bőven tapasztalata azzal kapcsolatban is, hogy a legtöbben hol csúsznak el.

“Sajnos elég sok a buktató az életmódváltás rögös útján, ami nagyon könnyen el tud téríteni sokakat a hőn áhított eredményektől.” – vezeti be tapasztalatainak összegzését Madarász Zsolt, amit végül 5 pontban foglalt össze:

1.Reális célokat tűzzünk ki

Az egyik leggyakoribb hiba, ha irreális célt tűzünk ki magunk elé. Figyeljünk arra, hogy elérhető, teljesíthető célokat fogalmazzunk meg, illetve részcélokat is állítsunk fel. Sőt, amikor elérjük azokat, ünnepeljük és jutalmazzuk meg magunkat, ami nagyon fontos.

2.Tanuljuk meg az időnket jól menedzselni

Amikor életmódváltásra adjuk a fejünket új szokásokat vezetünk be az életünkbe: beiktatjuk a rendszeres sportolást, egészségesen kezdünk táplálkozni, ami egyben tudatos bevásárlást és gyakoribb otthoni főzést is jelent, vagy éppen az aktív pihenés megszervezését. Ezeket bizony be kell tudnunk illeszteni az addigi, egyébként sem szellős napirendünkbe, ami sokszor akkora kihívást jelenthet, hogy ezen csúszhat el a tartós életmódváltás. Praktikus megoldás lehet, ha naptárat vezetünk, részletesen felírjuk a napi teendőinket és ahhoz próbáljuk magunkat tartani.

3.Legyünk türelmesek és fokozatosak

A Life1 edzője szerint nem ritka életmódváltáskor az önmagunkkal szembeni türelmetlenség, a „mindent akarok és azonnal” hozzáállás. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az eredmények gyorsan jönnek, csak nagy lendülettel kell belevetni magunkat az új életünkbe. Persze az eredmények nem jönnek olyan hirtelen, mint azt reméltük és ilyenkor csalódunk, nem ritka, hogy fel is adjuk az egészet. A kezdeti nagy lendület is gyors kiégéshez, a nehézségek feltornyosulásához vezet csak. Próbáljunk meg apró változtatásokkal indulni, lépésről lépésre haladni az úton. Kezdjünk először heti 1-2 mozgással, változtassunk heti 1-2 dolgot az étkezésünkön, és legyünk türelmesek, az eredmények jönni fognak, csak adjunk neki elég időt.

4.Tájékozódjunk életmódváltás előtt

Sokszor az jelenti a bukás táptalaját, hogy nem rendelkezünk kellő információval, és ezért sem tudjuk felmérni, hogy mit is kéne pontosan tennünk. Mielőtt belevágnánk az új életünkbe, körültekintően járjuk körbe a témát. Olvassunk utána a dolgoknak, kérdezzük meg azokat az ismerőseinket tapasztalataikról, akik vagy már túl vannak egy sikeres életmódváltáson, vagy épp olyan életvitelt folytatnak, amelyet mi is szeretnénk elérni. Emellett bátran merjünk segítséget kérni szakemberektől, például dietetikustól, vagy személyi edzőtől, mert ezzel rengeteg időt, energiát spórolhatunk meg magunknak, és ők, a buktatók hosszú sorától óvhatnak meg bennünket.

5.Legyen öröm forrása az életmódváltás

Ez talán a legfontosabb, ami a sor elejére kívánkozna, mert egyszerűen lehetetlen hosszútávon kitartani olyan dolog mellett, amit nem szeretünk, vagy csak keserű szájízzel, szinte muszájból teszünk meg. Tanuljunk meg egészségesen, de ízletesen és szépen tálalva főzni. Okozzanak gasztronómiai örömet a friss, egészséges, ízletes, tápanyagokban gazdag ételek. A táplálkozásra ne kínkeserves feladatként gondoljunk, hanem boldogító jutalomként. Tegyük hobbinkká a főzést, mert kreatívan, jól főzni az élet egyik nagy ajándéka.

Ugyanígy lehetünk a mozgással is. Keressük meg azt a mozgásformát, amit élvezni tudunk, ami szórakoztat és kikapcsol. Keressünk játékos mozgásokat, próbáljunk ki minél több fajta sportot, hogy végül annál maradhassunk, amit a leginkább szeretni tudunk. Majdnem mindegy, hogy milyen sportot végzünk, csak fedezzük fel újra, hogy a mozgás jutalom, és a testi – lelki egészség elengedhetetlen része.

