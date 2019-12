Te is túletted magad karácsonykor? Így hozd helyre a károkat!

Két nap alatt nem lehet meghízni, mondják a szakértők a karácsonyi falatozásról, mi pedig örömmel hiszünk nekik. A legtöbbünk talán mégis hajlamos addig enni magát az ünnepi asztalnál, hogy 26-a után már úgy érzi, majd szétrobban a hasa. Ha te is így vagy ezzel, mutatunk néhány tippet, amivel rendbe hozhatod a gyomrod a nagy karácsonyi eszem-iszom után.

Egyél többször, kevesebbet

A legrosszabb, amit tehetsz, ha december 27-én azonnal méregtelenítő léböjtkúrába akarsz kezdeni. Abból semmi jó nem származik, ha a szervezetedtől hirtelen vonod meg a táplálékot, valószínűleg bírod néhány napig, aztán megint többet eszel a kelleténél. Egyél inkább többször (napi ötször) kevesebb adagokat, így elkerülheted, hogy túledd magad egy-egy étkezéskor, ugyanakkor mégsem kell éhezned.

Télen is vannak gyümölcsök

Bár nem annyi, mint nyáron, de télen is vannak gyümölcsök, úgyhogy nyugodtan egyél belőlük, többet is, lelkiismeret-furdalás nélkül. A narancs/mandarin rosttartalma magas, kalóriában viszont szegény, úgyhogy több szempontból is ideális ennivaló. Aszalványokat nem ajánlunk (pl. szilva/barack), mert ezeknek a kalóriatartalmuk ellenben már nagyon magas. Bár a banánnak is magas a cukortartalma, magas rosttartalma miatt mégis ajánljuk a fogyasztását, segít normalizálni gyomrod állapotát. A dió is jó rágcsálnivaló, feltéve, ha még maradt darálatlan dió a bejgli és a zserbó után.

Főtt krumpli és társai

Bármennyire is puritánul hangzik (talán mert az is), a főtt krumpli is segítségedre lehet, ha úgy érzed, rossz a gyomrod. Fűszerek tekintetében a köménymag segíti az emésztést, és az almaecetről sem érdemes elfeledkezni, mely szintén javítja az emésztést, és ha párolt rizst eszel sem lesz semmi bajod.

Az sem mindegy, mit iszol

Már az ünnepek alatt is érdemes kerülnöd a cukros üdítőket, ezek tényleg felesleges kalóriabevitelnek számítanak, mivel jól nem laksz tőlük, ellenben hizlalnak. Karácsony után, ha tudod, legalább szilveszterig mellőzd az alkoholt, és igyál sok vizet, hogy meggyorsítsd a szervezeted méregtelenítését.

Sétálj

Sajnos azt nem tudjuk írni, hogy hócsatázz, mert nem látunk rá sok esélyt, hogy fehér karácsonyunk lesz. Az ünnepi vásárok azonban december 26-a után is nyitva tartanak, úgyhogy mozdulj ki otthonról, és látogasd fel őket (ismét), vagy csak sétálj félórát az otthonod környékén. A jó levegő és a lightos mozgás csodákra képes.

+1 jó tanács

Amikor a karácsonyi menüt állítod össze, a tervezett mennyiségből nyugodtan vonj le 20-30%-ot. Az egyik legnagyobb probléma karácsonykor az, hogy túl sok ételt sütünk/főzünk, amiből aztán mértéktelenül eszünk. Ami pedig megmarad az ünnepek után belőle, nincs szívünk kidobni, ezért megesszük. Ha reálisabb (jelen esetben kevesebb) mennyiséggel sütsz-főzöl, már előre kivédheted, hogy túledd magad.