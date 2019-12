Márciusban Budapestre látogat Carlos Santana

Az ikonikus gitáros egy nagyszabású arénás koncerttel ünnepli Supernatural című albumának 20., Abraxas című lemezének pedig 50. évfordulóját.

A tízszeres GRAMMY®-díj és háromszoros latin GRAMMY®-díj nyertes rock ikon, a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja, Carlos Santana bejelentette Miraculous 2020 elnevezésű világkörüli turnéját, amely Európában indul tavasszal. A művész zenekarával ellátogat többek között Olaszországba, Németországba, az Egyesült Királyságba, Skandináviába és még tucatnyi helyre, hogy eljátssza 50 éves pályafutása leghíresebb dalait, beleértve a rajongói kedvenceket a Woodstock-tól a Supernatural albumon át, egészen a mai napig.

A turné a világhírű gitáros karrierjének két nagyon fontos mérföldkövére épít, ugyanis Santana a többszörös GRAMMY® nyertes Supernatural album 20., valamint mesterműve, az Abraxas 50. évfordulója kapcsán mutatja be, hogy miért is tudott a 60-as évek óta minden évtizedben legalább egy toplistás sikert felmutatni.

Bár Santana kiemeli a Supernatural és a Woodstock korszak sikereit, a Miraculous 2020 turnén azt is bemutatja, miket hív „a holnap új dalainak és himnuszainak”. A banda (amelynek dobosként Santana felesége, Cindy Blackman Santana is a tagja) Rick Rubin bábáskodása mellett idén megjelent, Africa Speaks című albumáról is játszik majd dalokat. Az új anyagot az NPR „évtizedek óta a legjobb Santana lemeznek” nevezte, a The New York Times pedig „Santana 50 éves karrierjének legjobb albumaival egyenértékű”-ként rangsorolta.

Carlos Santana hangzása, amelyet szenvedéllyel és lélekkel telített legendás gitárjátéka nyújt, a világ egyik legismertebb zenészévé tette. Több mint öt évtizeden keresztül – a legkorábbi napjaitól kezdve, amikor úttörő szerepet játszott az afro-latin-blues-rock fúzió kialakításában San Franciscóban – látványos hajtóereje volt a zenei műfajokon, valamint a generációs, kulturális és földrajzi határokon átnyúló művészeteknek. Carlos Santana jelenleg a Las Vegas-i Mandalay Bay Resort and Casino-beli House of Blues-ban lép fel 2020 januári, februári és májusi időpontokban.

A Miraculous 2020 turné budapesti koncertje március 19-én lesz esedékes, melyre jegyek a Livenation.hu és a Funcode.hu oldalakon keresztül kaphatók.