Téli balatoni bormustra

A Balatoni Borvidéket talajának szó szerinti sokszínűsége teszi igazán különlegessé. Tégy egy próbát a legjobb balatoni borászatokkal, megéri!

Pócz Pincészet

8638 Balatonlelle, Kishegy telep 0107/6.

A balatonlellei Kishegyen, a parttól 4 kilométerre található a Pócz Pincészet. Péntektől vasárnapig bisztró jellegű éttermet üzemeltetnek, ahol a vendégek megismerkedhetnek a saját palackozású dél-balatoni borokkal. A teraszról csodálatos panoráma nyílik a tóra és a szemben található tanúhegyekre.

Kislaki Borkert

8691 Balatonboglár-Szőlőskislak, Fő utca 44.

Szőlőkislakon a Kislaki Borkertben, Balatonboglártól 3 kilométerre az őszi/téli időszakban bejelentkezés alapján fogadják a vendégeket, akik igény esetén exkluzív borkóstolón és dűlőtúrán is részt vehetnek Légli Géza vezetésével. A Kislaki borok Szőlőskislakon kívül, három budapesti helyszínen is beszerezhetők!

Zelna Borbár és Vinotéka

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 3-5.

Balatonfüreden, a Zákonyi Ferenc utca új szökőkútjának szomszédságában várja vendégeit a Zelna Borbár és Vinotéka. A stílusos belső tér és az árnyas terasz elsősorban Zelna-boroknak ad otthont, de ízletes és meglepő ételeket is kínál a látogatóknak. Borlapján megtalálhatók a füredi pince Bárka birtokborai, valamint az első pezsgője is, melyek csupán néhány hónapja kaphatók a piacon, limitált mennyiségben. A Zelnában barátságos környezetben köthetünk közelebbi barátságot a Balatonfüred-Csopaki borvidék fiatal borászgenerációjának tételeivel is.

Borbély Családi Pincészet

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.

A badacsonyi táj, a szőlő és a bor tisztelete, szeretete határozta meg a Borbély család életét generációkon keresztül. Mottójuk: Tüzes borok, vulkáni ízek. A pincészet életében kezdettől fogva fontos szerepet kap a tradicionális borkészítés. Hisznek a borvidékre jellemző fehér fajtákban, különösen az olaszrizlingben. 2016-os Nász a Bácson olaszrizlingjüket már másodszor választották az ország legjobbjának. Ez a tétel csak a pincéjüknél kóstolható, ahol házias harapnivalójuk kíséretében egész évben várják a borkedvelő vendégeket!