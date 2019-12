Egymillió néző látta A padlást a Vígszínházban

Különleges jubileumhoz érkezik A padlás a Vígszínházban. A legendás előadás egymilliomodik nézőjét köszöntheti december 9-én. A bemutató óta eltelt több mint három évtizedben több generáció nőtt fel Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter szívet melengető meséjén.

A padlás, amely Sztevanovity Dusán ötletéből született, Presser Gábor zenéjével, Marton László rendezésében, minden idők legsikeresebb magyar musicalje. Az előadást az ősbemutató óta csaknem 30-szor mutatták be az ország különböző színházai, és ma már New Yorkban is dolgoznak a darab amerikai adaptációján.

A padláson “Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. Egy fiatal tudós megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, és különféle titokzatos számításokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények…

2020. január 29-én lesz pontosan 32 éve, hogy a Vígszínház bemutatta A padlást, és a 13 szerepet összesen 70 színész, több generáció játszotta, egymásnak adva át a tudást. Az egykori szereplők között volt Kaszás Attila, Rácz Géza, Selmeczi Roland, Sipos András, Tábori Nóra, Vallai Péter és Vizy György – akik már az égi társulat tagjai.

Az eredeti szereposztásból két színész a mai napig játszik az előadásban: Igó Éva kezdetben Süni volt, 350-szer játszotta el azt a szerepet, ma pedig már Mamókaként főzi a szilvás gombócot. Hegedűs D. Géza az eredeti szereposztás Barrabása volt, ma pedig már Témüller szerepében önkéntes házmesterként felügyeli A padlást.

A mostani szereposztásból a Témüllert játszó Fesztbaum Béla Ütegként és Detektívként is színpadra lépett már.

A Rádiós szerepét, amelyet kifejezetten Kaszás Attila számára írtak a szerzők, a színész után sok éven át Oberfrank Pál játszotta, de ma már Wunderlich József és Ember Márk éneklik a gyönyörű dalokat. Barrabás, a gengszter és a Révész sokáig Hegedűs D. Géza volt, ma pedig a színház fiatal tehetsége, Csapó Attila.

Süni, a fiatal lány szerepében Igó Éva és Hullan Zsuzsa után most Márkus Luca és Antóci Dorottya tanul hegedülni. Lámpás szerepében először Rudolf Péter, aztán Csőre Gábor zsörtölődött a társaival, és ma Tóth András játssza a törpe szellemet. A Rubik Ernő által tervezett Varázskönyv titkos hajtogatási technikáját még Méhes László tanulta meg Hercegként, ma pedig már Szántó Balázs forgatja a könyvet. Lázár Balázs mellett Dolmány Attila kölcsönzi hangját a Rádi által tervezett számítógépnek.

A padlásban legtöbbször Pápai Erika lépett színpadra. Az 530 éves Kölyök szellemként debütált, majd egy ideig Süni volt, aztán újra Kölyökként játszott az előadásban. Kölyökként ma már a Mágnás Miskában debütáló Dobó Enikőt láthatják a nézők, Detektív szerepét pedig szintén társulatunk új tagja, Kőszegi Ákos játssza.

A Detektív másik balkezének szerepében tűntek fel eddig a legtöbben, összesen 13-an. A padlás legújabb lakója ifj. Vidnyánszky Attila, aki 2019. november 15-én játszotta először Üteg szerepét Gyöngyösi Zoltán mellett.