Mit olvass a kandalló előtt?

4 olvasmány, amely tökéletes arra, hogy egy hideg téli napon a meleg szobában begubózva elmerülj benne.

André Aciman: Találj rám! (2019)

André Acimannak tíz évet kellett várnia a Szólíts a neveden első megjelenése után, míg világhírnévre tett szert, amelyet a regény alapján készült, ma már Oscar-díjas film hozott el számára 2017-ben. Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom Elio és Oliver túlfűtött kapcsolatát, amely milliókat ragadott magával. Sokunk álma teljesülhetett, mikor kiderült, az egyiptomi származású író a nagy sikerű regény folytatásán munkálkodik, amit idén októbertől már meg is találunk a könyvesboltokban. A lapokon körvonalazódik a már felnőtt Elio és Oliver viszonya, ahogy Elio édesapjának, az elvált Samuelnek érzelmi életéről is lehull a lepel.

Simon Márton: Rókák esküvője (2018)

Nehéz szavakba önteni, mi olyan különleges Simon Márton költészetében. Egyszerűen csak úgy jó, ahogy van: nem akar több lenni, mint ami. A Dalok a magasföldszintről (2010) és a Polaroidok (2013) után hat évet kellett várnunk az újabb verseskötetre, de megérte, mert azt kaptuk, amire számítottunk, sőt annál talán egy kicsit többet is. Elgondolkodtató költői képek, vallomások, közvetlen hangnem, eredetiség, dinamizmus és a kendőzetlen valóság mind részei Simon Marci kötetének, amelyet nemtől és kortól függetlenül mindenkinek tiszta szívvel ajánlunk.

Szabó Magda: Az ajtó (1987)

Az 1987-es megjelenésű Az ajtó Szabó Magda talán legismertebb regénye, ami persze nem véletlen. Az írónő életének mozzanatai köszönnek vissza a jól ismert történetben, amelynek középpontjában egy középkorú írónő és idősödő háziasszonyának, Emerencnek kapcsolata áll. A kettejük közti szenvedélyes, mások által nehezen értelmezhető köteléken keresztül meséli el Szabó Magda, mi számított igazán a 20. századi emberek életében. Nem meglepő, sokan száz évvel később is éppen ugyanazokat az értékeket keressük a mindennapokban.

Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka (2001)

Carlos Ruiz Zafón Elfeledett könyvek temetője című tetralógiája, különösen annak első része, A szél árnyéka a spanyol kortárs irodalom egyik legékesebb gyémántja. A világhírű regény középpontjában a tizenéves Daniel áll, akit egy ködös hajnalon édesapja elvisz az Elfeledett könyvek temetőjébe. Daniel csupán egy könyvet választhat a több ezer közül, és eleinte még nem is sejti, hogy az az egy mekkora hatással lesz későbbi életére. Nem is gondolnánk, hogy egy könyv képes szerelmet, barátságot, rivalizálást, veszélyes helyzeteket és nehéz döntéseket is az életünkbe csempészni.