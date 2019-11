Szoborvédelem új köntösben – A Vörösmarty-emlékmű egyedülálló téli fedést kapott

A formabontó ideiglenes építészeti munkáiról ismert Hello Wood stúdió friss szemlélettel nyúlt a Vörösmarty téren álló emlékmű téliesítéséhez. Budapest egyik leglátogatottabb tere nemrégiben esett át egy felújításon, és a nemzet ébresztőjének emléket állító szoborcsoport is megújult.

A Hello Wood egyedülálló ideiglenes teret alkotott a téli időszakban a fagyás-olvadás rongáló hatásának kitett mű fölé. A praktikum csak apropóként szolgált arra, hogy csavarjanak egyet a szoborvédelemről alkotott összes elképzelésünkön és egy 10 méter magas, acélból készült, szakrális hangulatú pavilonnal koronázzák meg az alkotást. A Vörösmarty-tér és a november elején megnyílt Karácsonyi Vásár új ékköve az újra télen is látható szobor és pavilon együttese, amely példaként szolgálhat más európai közterek számára is.

Budapest egyik kiemelt látványossága a Vörösmarty téren minden évben megrendezett Adventi- és Karácsonyi Vásár. A forgatag középpontjában a carrarai márványból készült Vörösmarty Mihály-emlékmű áll, mely anyaghasználatából adódóan érzékeny a nedvesség és fagy okozta károkra. Az eddigi állagmegóvó megoldás ismerős lehet, a szoborcsoport az előző teleken fóliával volt letakarva, mely esztétikailag és műszakilag sem megfelelő megoldás. A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának feladatai közé tartozik az emlékmű állagmegóvása, azonban a városfejlesztés fontos és előremutató eleme Budapest korszerű városképébe illő építmények elkészítése is. A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szívügye az emlékmű védelme, az ő megrendelésükre tervezte és építette fel a Hello Wood a pavilont, amely az eddigi évek gyakorlatával szemben egyszerre véd és kiemel, így a szoborcsoport egész évben a tér dísze lesz.

“Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar”’ hirdeti a talapzat. Vörösmarty életének is vezérfonala ez a gondolat, aki sokszor élt nélkülözésben, de mindvégig a nemzet jobbításán munkálkodott íróként, szerkesztőként, nyelvújítóként, országgyűlési képviselőként. Élete példa arra, hogy az akarat és a tettvágy mindig képes felülemelkedni a nehézségeken. Szobra több, mint egy évszázada hirdeti, hogy még nehéz, viharos évszázadokban is akadnak olyan értékek és személyiségek, melyek az együtt élő embereket képesek nemzetté kovácsolni. Az emlékmű fölé emelt, templomszerű pavilon méltósággal hirdeti ezt a gondolatot.

Az építmény vonalvezetése és alaprajza is alkalmazkodik a mintegy 9 méter magas szobor méreteihez és a felújított tér elliptikus szerkesztéséhez. Letisztult formája igazodási pont a vásári kavalkádban. Tradíció és innováció kiegészíti egymást a pavilonban: miközben kiemeli és láttatja a szobrot, szerkesztésének és anyaghasználatának köszönhetően légies, mégis markáns eleme lesz a térnek a Karácsonyi Vásár végeztével is.

Az építmény ideiglenes, a téli szezon végén szétszedett elemei a következő télen újra összeállíthatók a téren. A hatalmas, íves szerkezet könnyedségét a környezeti hatásoknak jól ellenálló acéllemezek biztosítják, a csapóesőtől védelmet nyújtó homlokzat alapanyaga átlátszó plexi. A Hello Woodnak ez az első nagyrészt acélból készült alkotása, de mégis illeszkedik az eddigi munkák sorába: a tervezés során az építészeti minőség mellett most is fontos szempont volt, hogy az épület rövid idő alatt építhető-bontható, valamint könnyen szállítható és raktározható legyen. Az építész iroda számára lényeges, hogy a látványos állagmegóvó megoldás példaként szolgáljon, ezért a jövőben a pavilon elkészítésében résztvevő partnerek közreműködésével hasonló projektek megvalósítását is tervezik.

Kép: Darab Zsuzsa (Hello Wood)