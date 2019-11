Nem győzünk választani a legjobb hétvégi programok közül Budapesten (November 21-24.)

A karácsonyi vásárok már dübörögnek, de ha további tippekre vágysz, hogy merre indulj a hétvégén, ha egy kis bulira, kultúrára, gasztronómiára éhezel, csak olvass tovább, és próbáld meg kiválasztani a legígéretesebbnek tűnő rendezvényeket! Nem lesz egyszerű a döntés!

Csütörtöki programok (november 21.)

“Úgy döntöttünk, hogy hatalmas TURI napot tartunk, amikor is kivételesen nem saját termékeinket, hanem már megunt, felelőtlenül megvásárolt, vagy csak szimplán kinőtt ruháinkat fogjuk árusítani, SZUPER OLCSÓN!!! Már 200FT-tól lesznek beszerezhető rucik! Szóval gyertek, lesz kaja, pia, és tánc! (A megmaradt ruhák adományboltba kerülnek!)

Az Opera Gin alapítója előadást tart a gin útjáról, 120 éves múltjáról. Megismerhetitek a ginkoktélok történetét a klasszikusoktól az újhullámosokig, Martineztől a Green Parkig. Az est folyamán ezúttal is könnyű falatokkal, és különleges koktélokkal várnak!

Artpop, elektronika, és alternatív rock a Mikában! SHAIBO: Megkomponált elszállások, a pop, és az improvizáció egymásra hatásából építkező egyedi zenei világ. Ha műfaji meghatározással kéne élni, az artpop megnevezés foglalja össze legjobb az együttes elektronikával fűszerezett soul zenéjét. RIEN DU SOL: A 3 tagú zenekar különböző stílusirányzatokból kovácsolódott össze, így hozva létre ezt az ambivalens atmoszférát ami áthatja a zenéjüket. A zenekar nagy hangsúlyt fektet az elektronikus elemek és az elő zene tökéletes összhangba hozására, emellett keverik az alternatív rockot a populáris szcénával.

Különleges, 6 alkalommal jelentkező pop-up ramensorozattal vár a Konyhakör és a Gastrofanatics! A Gastrofanatics 2019 nyarán indított Szürreális Ramen estje Felhősi Attila és Gátai Dávid közös ötletéből született, miután rádöbbentek, hogy a konyhájuk kísértetiesen hasonlít egy ázsiai kifőzdéhez. A titkos pop-up ramen est-sorozat így egy lakásétterem formájában ütötte fel fejét péntekenként, Attila közel egy évtizednyi kísérletezését követően az ázsiai levesek világában.

Pénteki programok (november 22.)

“Már egy éve, hogy meghódított minket a Palota negyed! A Krúdy utcai boltunk első születésnapja alkalmából hatalmas hétvégi haccacáréval készülünk nektek. A tőlünk jól megszokott módon “párezres” dobozokkal és szuper kabát vásárral várunk titeket pénteken már nyitástól és szombaton egészen zárásig. Folyamatosan töltjük a dobozokat, hogy minél több kincshez juthassatok!”

A 2003 óta kétévente megrendezett, magyar kezdeményezésre indult World Science Forum egyik fő célja, hogy az emberiség előtt álló világméretű kihívásokra adható hiteles válaszokat tudományosan megalapozza. Az idei konferenciára a Centrum Production által megálmodott, az eseménysorozat estéin 18:30-23:00 óra között megtekinthető fényfestés egyes jelenetei villanásszerűen idézik meg a tudományos kutatások jövőbe mutató irányvonalait, az ember és a természet, az ember és a gépek egymásra ható gesztusait.

A Marie Claire magazin 2019-ben 11. alkalommal rendezi meg a Marie Claire Fashion Days-t, a hazai divatélet és a magyar tervezők egyik legfontosabb seregszemléjét, ahol neves dizájnerek, feltörekvő tehetségek és világmárkák tolmácsolásában ismerhetjük meg a jövő évi tavaszi-nyári és az aktuális trendeket.

Noah Baumbach új filmje házasságról, válásról, s mindenről ami előtte és nagyon utána van. Főszerepben: Scarlett Johansson és Adam Driver! Premier előtt egy héttel, csak egyszer, csak a Művészben. A film után lehet beszélgetni!

“Pár évvel ezelőtt mi se gondoltuk volna, de nektek köszönhetően elérkeztünk a 40. Agapéhoz! Az ünnepi alkalomra tekintettel Budapest legújabb szórakozóhelyén, a Vörösmarty téren lévő Heaven Club Budapest-ben várunk Titeket! Hívd el ünnepelni minden barátod, barátnőd, akivel valaha összefutottál egy Agapén!”

Szombati programok (november 23.)

Gézát elsősorban az éjszakai életből vagy egyéb fotós munkáiról ismerhetitek, (pl. nekünk csinál mindenfélét) de azt is érdemes tudni, hogy nagyon jól főz. Aki evett már Géza főztjéből, az sejtheti, hogy ez a brunch a húsimádás jegyében fog zajlani. Lesznek képek is meg haverok bagel meg fanta helyett tea vagy kávé!

Izland izgalmas, mert milyen is lehet egy vulkán tetején lakni, a nem túl kegyes időjárással dacolni, ősi sagákat olvasni, manókkal osztozni, és mindezek ellenére szépen élni. Mivel az egyik legfrissebb felmérés szerint Izland a negyedik legboldogabb ország a világon!

“A legnagyobb örömünkre, végre, valahára, megjelentek kimondottan olyan ajándéktárgyak, amik a karácsonyhoz köthetőek, így először prezentálhatjuk nektek, a karácsonyi vásár HP verzióját. Hógömbök, karácsonyfadísz, varász bögrék, pohár és esernyő (hőre-vízre változó színű). A termékeket a beszélgetések fülre kattintva tudjátok megnézni. Amit érdemes tudni, hogy a beszállítónak sem áll rendelkezésére nagyobb árukészlet. Tehát, lehet, hogy nála sincs már több az adott termékből.”

A Be Massive XVI. születésnapját az Amper Klubban ünnepli, szülinapi ajándékként pedig meglepi magát és a pécsi közönséget napjaink talán legmenőbb ibizai bulisorozata, az AFTERLIFE színeiben a világot járó ultramenő német DJ duó, az Innellea szettjével is.

Vasárnapi programok (november 24.)

Az Első Ünnepi Könyvvásár teljes programjáért és minden tudnivalóért kattints ide: https://elsounnepikonyvvasar.hu/ A belépés ingyenes! Könyvet adnál karácsonyra? Az Első Ünnepi Könyvvásáron megveheted a szezon legsikeresebb újdonságait – akár 30% kedvezménnyel!

Woody Allen öt korábbi alkotása mellett, premier előttt vetítik a mester új filmjét, az Egy esős nap New Yorkbant!

A program:

Nagyterem

16.30 – Hollywoody történet (Hollywood Ending) | 18.30 – A világ második legjobb gitárosa (Sweet and Lowdown) | 20.30 – Egy esős nap New York-ban (A Rainy day in New York) – Premier előtt!

Kisterem

16.45 – Az Óriáskerék (Wonder Wheel) | 18.45 – Café Society (Café Society) | 20.45 – Match Point (Match Point)

“A nagy érdeklődésre való tekintettel újra megrendezzük brutalista építészeti sétánkat magyar nyelven. A túra hossza 4 és fél óra, mely során felfedezzük Budapest ikonikus brutalista épületeit. Sétánkat Pesten kezdjük, majd nagy részét Budán tesszük meg zöldövezetben. Sokat megyünk, ezért kényelmes cipőben gyertek és hozzatok magatokkal innivalót!”

A város kultikus színhelye, a romkocsmák koronázatlan királya kiszáll. Minden ital FÉL ÁRON – VÉGKIÁRUSÍTÁS. Programok: – Wonky Swing Trio – Eged Marci, Tomor Barnabás & zenekaruk – Dynamite Dudes 22:00-től örök sztár DJ-ink pörgetik: – Gabrigo – Rodriel – DJ Jutasi – Gubányi Pisti!

Téged is zavar, hogy a boltokban számtalan felesleges holmi kapható? Igyekszel tudatosan vásárolni, de neked is becsúszik egy-egy műanyag zacskó? Esetleg agyadra megy a sok reklám, amit lenyomnak a torkodon? Ha egyetértesz abban, hogy ezen változtatni kell, és a véleményed el is mondanád, akkor itt a helyed!