Kiosztották az Év Kutyabarát Helye díjakat

Töretlenül fejlődik a kutyabarátság hazánkban.

Az Év Kutyabarát helye kampány évről évre egyre sikeresebb, köszönhetően a kutyabarát filozófia országos terjedésének. Ebben az évben 11 kategóriában már összesen 127 regisztráció érkezett, így a hatodik díjátadó eredményhirdetése minden eddiginél nagyobb izgalmakat tartogatott.

A kutyabarátság fejlődése egyre nagyobb teret hódít

A mára már minőségi kutyabarát szolgáltatásokat is nyújtó vendéglátó- és szállásszektorban nem lehet figyelmen kívül hagyni a kutyás társadalom igényeit, ahogy adott esetben az élet más területein is felmerült kutyabarát igényeket, mint például egy munkahely kutyabaráttá válását sem. A felelős kutyatartás fejlődése, a hazai felelős kutyatartók számának növekedése az elmúlt években érezhetően az egész hazai kutyás társadalmat pozitívan érintette.

Országszerte nőtt a kutyabarát szállásadók, vendéglátók száma, ami a kutyabarát turizmus folyamatos növekedését jelzi, valamint olyan egyedi kutyabarát szolgáltatások megjelenése is a minőségi fejlesztéseket segíti, mint a 2020 májusában nyíló 4000 nm-es Keszthelyi Kutyás Park és Strand.

Nemcsak a vendéglátó szektorban, illetve a turizmusban érzékelhető a kutyabarátság népszerűségének növekedése, egyre több munkahely is felismeri, hogy nagyon is érdemes kutyabaráttá válnia. Éppen ezért a kampányban idén is ebben a kategóriában volt a legtöbb jelentkező, hiszen a kutyáknak komoly szerepe lehet a munkahelyi morál javításában is.

Az elmúlt években növekedett a kutyabarát múzeumok, közösségi házak, üzletek és üzletközpontok száma is. Az Év Kutyabarát Helye kampányban résztvevő üzletközpontok mind kiemelt figyelmet fordítanak kutyás vendégeikre, sőt van, ahol külön „kutyás pont” is várja a négylábú vendégeket.

Állami szerepvállalás

A kutyabarátság, illetve a kutyabarát filozófia növekedéséhez és fejlődéséhez nagyban hozzájárult az állami szerepvállalás és a civil szervezetek áldozatos munkája is.

Az állatjóllét területén nagy mérföldkőnek mondható a kutyák kötelező egyedi jelölésének és nyilvántartásának 2013-as bevezetése. A kormány, valamint a Nébih célzott programokat indít, külön forrásokat biztosít és aktívan részt vesz a társadalmi szemléletformálásban.

“Ilyenek a Szabad a gazdi, a Program a menhelyi kutyák ivartalanításáért, a Látótárs projekt vagy a Vigyél Haza Alapítvány ingyenes mikrochip leolvasó hálózatának támogatása. A szemléletformáló kiadványok és programok, mint a Harmóniában együtt, a Fogadj örökbe, a Kutyakötelesség kiadványok vagy a Ne hagyj az autóban! matricakampány szintén a felelős állattartást kívánják segíteni.”

– fejtette ki Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár.

Innovatív márkák a felelős kutyatartás népszerűsítéséért

Nem utolsósorban pedig a kutyás termékeket, szolgáltatásokat nyújtó vállalatok szerepe is kiemelkedő a felelős kutyatartás fejlődése tekintetében, köszönhetően folyamatos innovációjuknak, társadalmi szerepvállalásuknak.

“A Bayernél hiszünk benne, hogy a felelős állattartást csak a helyi közösségekkel együttműködve tudjuk népszerűsíteni. A kedvencek egészsége és a paraziták elleni védelem mellett szívügyünk a felelős állattartás is. Támogatjuk és fontosnak tartjuk a Kutyabarát.hu kezdeményezését, mivel hiszünk benne, hogy a kutyák a család tagjai, és bárhová menjenek, legyen az szálloda, kávézó vagy bevásárlóközpont, mindenhol megérdemlik, hogy családtagként bánjanak velük.”

– fogalmazott Dr. Sóki Annamária, a Bayer trade marketing menedzsere.

“A Nestlé PURINA szívügyének tartja a felelős kutyatartás minél szélesebb körben történő terjesztését. Elsősorban az örökbefogadás támogatását tűztük ki célul, ennek érdekében már sok éves múltra visszatekintő együttműködésünk van a HEROSZ Budapesti Állatotthonával, akit az állatok takarmányozása terén segítünk, valamint a kommunikációs tevékenységükben is támogatjuk őket, hogy minél több emberhez eljuthasson az információ a gazdira váró kutyákról, macskákról.

A másik terület, melynek elkötelezett híve vagyunk, a kutyabarát iroda, hiszen mi is tapasztaljuk ennek pozitív hatásait a mindennapokban a kollégák hangulatán és elkötelezettségén. Ezért egyre nagyobb hangsúlyt tervezünk fektetni a kutyabarát iroda népszerűsítésére más cégek körében is, tapasztalatainkkal segítve őket a feltételek megteremtésében, a keretrendszer kialakításában.” – mondta el Hanzel Lajos, a Purina Magyarország igazgatója.

Hatodik alkalommal került megrendezésre az Év Kutyabarát Helye kampány

A Kutyabarát.hu csapata online felületein 2012 óta, a nyomtatott formában is elérhető Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát filozófiát. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a 2014-től minden évben megrendezésre kerülő Év Kutyabarát helye kampány.

A kampány egyik fő célkitűzése, hogy minden év októberében kiemelt figyelmet fordítson a kutyabarátságra, a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítésére. Ebben az összes hazai szereplőt igyekeznek megszólítani, aktivitásra buzdítani, és bevonni a kutyatartó, állatszerető embereket is. A társadalmi felelősségvállalás jegyében 2019-ben újra a Noé Állatotthont és a Kutyabarát.hu „Kakitündér nem létezik” elnevezésű projektjét támogatta a kampány.

“Büszkeséggel és örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre népszerűbb és sikeresebb az Év Kutyabarát Helye kampány. A kutyabarát turizmus fejlődésének és a kutyabarát munkahelyek növekvő számának köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok, fontos nekik a kutyabarát filozófia közvetítése. Számunkra pedig az a fontos, hogy ebben folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk, hiszen ezzel hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is.”

– mondta Sziládi-Kovács Tibor, az Év Kutyabarát Helye kampány projektvezetője.

Az Év Kutyabarát Helyei 2019-ben

A 11 kategóriában összesen 41 díj került kiosztásra.

Bolt kategória

Kutyabarát.hu zsűridíj: HeloVelo Bike & Cafe (Pápa)

Közönségdíj: Sziromszerelem Virág és Ajándék (Mezőtúr)

Üzletközpont kategória

Kutyabarát Balaton különdíj: Sió Pláza (Siófok)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Pécs Plaza (Pécs)

Közönségdíj: AsiaCenter (Budapest)

Cukrászda kategória

Turizmus Online és a Pont itt! Magazin különdíj: Dunapark Étterem és Kávéház (Budapest)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Márton cukrászda (Balatonlelle)

Közönségdíj: Bomboloni by Panificio Il Basilico (Budapest)

Romkocsma/borbár/söröző kategória

Kutyabarát.hu zsűridíj: Keménydió (Budapest)

Közönségdíj: Fadrusz söröző (Budapest)

Vidéki kávézó kategória

Kutyabarát Balaton különdíj: Cafe Maran (Siófok)

Bayer Hungária Kft. különdíj: Depresso (Eger)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Várkert kávézó (Mosonmagyaróvár)

Közönségdíj: Cafe mug (Pápa)

Vidéki étterem kategória

Kutyabarát Balaton különdíj: Rétes étterem (Vonyarcvashegy)

Turizmus Online és a Pont itt! Magazin különdíj: Hilltop Borhotel és Étterem (Neszmély)

Funzine különdíj: taberna infinito (Kisapáti)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Zománc bisztrócska (Vászoly)

Közönségdíj: Komédiás étterem (Győr)

Budapesti kávézó kategória

InfoPONT Magazin különdíj: Majorka (Budapest)

PURINA Magyarország különdíj: Sarki Fűszeres (Budapest)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Vasmacska KávéZoo (Budapest)

Közönségdíj: Cafe Blini (Budapest)

Budapesti étterem kategória

Turizmus Online és a Pont itt! Magazin különdíj: Larus étterem (Budapest)

Funzine különdíj: Nyereg étterem (Budapest)

Kutyabarát.hu zsűridíj: BB’z Bar & Grill (Budapest)

Közönségdíj: Hari Kebab (Budapest)

Panzió/vendégház kategória

Kutyabarát Balaton különdíj: Vánkos (Badacsonyörs)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Menedék. A szállás. (Felsőtárkány)

Közönségdíj: Drótszamár Park és Kemping (Velence)

Szálloda kategória

Kutyabarát Balaton különdíj: Bonvital Wellness & Gastro Hotel (Hévíz)

Turizmus Online és a Pont itt! Magazin különdíj: Hotel Sopron (Sopron)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Tisza Balneum Hotel (Tiszafüred)

Közönségdíj: Szépalma Hotel (Porva-Szépalmapuszta)

Munkahely kategória

NÉBIH különdíj: Kiwi Print (Budapest)

Kreatív Magazin különdíj: Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. (Budapest)

InfoPONT Magazin különdíj: Lounge Group (Budapest)

MagNet Bank különdíj: Umbrella (Budapest)

Noé Állatotthon Alapítvány különdíj: MOA Általános Iskola (Budapest)

Kutyabarát.hu zsűridíj: Hello Event0 (Budapest)

Közönségdíj: Tág Világ Iskola (Budapest)