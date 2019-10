Miért olyan hatékony a jóga?

Úgy tartják, a jógából mindenki annyit vesz ki, amennyit akar. Az ősi, több ezer éves terápiás rendszer kiállta az idők próbáját és sokakat segített fejlődésük útján.

A jóga működésünk minden aspektusára hatással van, célja pedig a tökéletes önismeret. Hat egyrészt fizikai síkon a durva fizikai rendszerünkre, mely a test letisztításához, a táplálkozáshoz és a mozgáshoz kapcsolódik. Hat finomabb síkon, például a légzésre, mely kapocs a fizikai test és az elme között. Hatással van továbbá az érzésvilágunkra is, hisz jógával bizonyítottan megszüntethető a szomorúság. Sőt hatással van a gondolkodásunkra is, hisz általa megszüntethető a szétszórtság.

Ezeken a síkokon egyszerre kell, hogy gyógyuljunk, mert csak így hozható létre a harmónia. Ha ezen rendszerek kiegyensúlyozottá válnak és harmonikus egységet képeznek, egy magasabb minőségben tudjuk megélni a létezést. De térjünk vissza a fizikai szinthez, hisz mindannyian ezzel kezdjük!

Hogyan hat a jóga a fizikai létünkre?

Az ászanák, vagyis a testhelyzetek gyakorlásakor erővonalak mentén dolgozunk, azaz szinte húzzuk vissza a csontrendszerünket a helyes tartásba, az emberi test helyes anatómiájának megfelelően, kompenzálva, megszüntetve ezzel az ülő életmód káros hatásait. Ezáltal ezek az izmok meg is erősödnek.

Az ászanák nyújtó, lazító hatásuk által oldódnak a test energetikai blokkjai, egyre rugalmasabbá válunk és komfortosabban érezzük magunkat a testünkben. Szerveink helyükre kerülnek, nem lesznek nyomás alatt a helytelen tartás miatt és egészségesen működnek.

A jóga harmonizálja a test energiáit, a vérkeringést, a hormonrendszer működését, ráadásul még fiatalít is. Persze a jógit is eléri a test öregedési folyamata, de ezt a jógával lehet késleltetni, hiszen nem mindegy, hogy egy egészséges testben éljük le az életünket, vagy orvostól orvosig cipeljük állandóan „biorobotunkat”.

Az ászanák gyakorlása által idegrendszerünket is harmonizáljuk és meg is erősítjük, ezáltal érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válunk, így pedig nehezebben billent ki egyensúlyi állapotunkból a külvilág. Ezért is terjedt el oly nagy mértékben a jóga a nagyvárosokban.

Ez a sport mindemellett tökéletes módszer a stressz kezelésére, a relaxációra és segíthet méregteleníteni testünket. Rendszeres gyakorlásával megtanulhatunk helyesen lélegezni orron keresztül, így pedig oxigénnel, pranával tölthetjük fel testünket.

A jóga nemcsak a test, hanem az elme edzése is

Yesudian így ír a Hatha jógáról. „Nem lehet eléggé dicsérni a testtartások életerőt megőrző, energiát és egészséget adó, szinte természetfölötti hatását az emberi szervezetre.” Bár a jóga gyakorlásával testünkben egyre tudatosabbá válhatunk, egy jóginak mégsem az élet meghosszabbítása a célja.

A jóga ugyanis nem végcél, hanem előkészítője egy magasabb, szellemi jógának. Beteg testben nagyon nehéz az öntudat fejlesztése és egy magasabb szellemi állapot átélése, ezért először ismerjük meg a testünkben működő erőket, tanuljuk meg jól használni ezeket és uralkodjunk felettük, akkor testünk nem lesz többé akadálya a magasabb szellemi síkokba való emelkedésnek. Egy magasabb tudatossági szint átélésének. Akár már ebben az életedben.

Ha te is szívesen kipróbálnád ezt a sportot látogass el az Oxygen Wellness Naphegy jógaóráira és workshopjaira!