Mit ne vegyél idén ősszel

Van néhány őszi divattippünk mindazoknak, akik számára hőmérséklettől függetlenül fontos a harmonikus megjelenés. JuJu, azaz Tankó Judit stylist szerint az évszak tökéletes arra, hogy rendet rakjunk a fejünkben, és gardróbunkat is a szezon igényeihez alakítsuk.

Stylistként jól tudja, néha nehéz eligazodni a mindenhonnan ránk zúduló információk között, hiszen, míg a kuponkódok és a webáruházak kampányai új darabok vásárlására ösztönöznek, olykor olyan akciókba botlunk, amelyek például arra buzdítanak, ne vegyünk új divatcikkeket legalább egy hónapig. JuJu tippjeivel inkább az utóbbi felé hajlunk, hiszen ahogyan ő is vallja:

„Nem túl környezettudatos lépés addig vásárolgatni az üzletekben, amíg a pénztárcánk bírja.”

Ha tudatos vásárlónak vallod magad, JuJu tippjeit egészen biztosan be tudod építeni a mindennapjaidba, viszont ha még csak foglalkoztat a gondolat, hogy felhagysz a mértéktelen fogyasztással, akkor is érdemes tovább olvasnod. Jöjjenek Tankó Judit őszi divattippjei!

Kezdőknek

Ha csak egy dolgot teszel meg a tudatos vásárlás jegyében, akkor ne olyan darabokat szerezz be, amelyek szinte biztos, hogy csak egy-két szezont bírnak ki. Egy övtáska, egy csúnya sportcipő vagy egy plüssmacit idéző kabát jövőre már lehet, hogy kifejezetten ciki lesz. Fektess örök darabokba! Remek választás lehet egy Esterházy-kockás nadrág vagy blézer, vagy egy tyúklábmintás szoknya, esetleg kabát. A most kifejezetten trendi leopárdmintával, krokodilbőr vagy kígyóbőr cipővel, táskával sem tudsz melléfogni. Egy bőr ceruzaszoknya is olyan kulcsdarabja lehet a gardróbodnak, amelyet még sok télen át örömmel viselhetsz.

Középhaladóknak

Állíts össze szetteket a meglévő ruháidból, nézd meg, mely darabok kombinálhatóak jól egymással! Ami feleslegesen foglalja a helyet a szekrényedben, azt ajándékozd vagy cseréld el. Lehet, hogy a barátnődnek van olyan táskája, amit már nem hord, a te outfitedet viszont tökéletesen kiegészítené. Ha egymás holmijai között nem találtok megfelelőt, akkor megismerkedhettek új cserepartnerekkel a Gardróbcsere oldal vagy a LiveRobe alkalmazás segítségével. Mivel kulcsszó alapján tudtok válogatni a feltöltött dolgok között, percek alatt rábukkanhatsz például a rég áhított piros blézerre, ha épp arra van szükséged.

Haladóknak

Kedveled a klasszikus dolgokat? Egészen biztos, hogy ott lapul egy kockás szoknya, nadrág, leopárdmintás cipő vagy teknősmintás napszemüveg a szekrényedben, amit elég csak elővenni, és mindenki azt fogja hinni, hogy most szerezted be. A nyári ruháidat is téliesítheted. Csak egy vastagabb harisnyára van szükséged, és hordhatod a szoknyádat, rövidnadrágodat.

Egy ujjatlan ruha alá felvehetsz egy vékonyabb garbót, így nem fogsz fázni. Egészítsd ki egy mellénnyel a vékonyabb felsődet, kabátodat! A spagetti pántos felsődet sem kell eldugnod télen a szekrény mélyére; vedd rá egy garbóra!

„Hidd el, hogy nem az újabbnál újabb dolgoknak köszönhetően fognak jönni a bókok. Az számít, hogy egységes-e az a kép, amit te, a személyiséged, természetes adottságaid és a ruháid alkottok.”

Ezeknek az alternatív ruhabeszerzési, öltözködési szokásoknak köszönhetően is ugyanolyan jól fogod érezni magad a bőrödben, plusz örömmel fog eltölteni, hogy gardróbodból sem ömlik ki a rengeteg holmi, és a környezetedre is gondoltál. Köszönjük a tippeket Tankó Juditnak! Személyre szabott divat- és színtanácsadásért kövesd Facebook-oldalát és olvasd el cikkeit itt!