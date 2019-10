Dráma, színház nélkül – Könyvajánló

Bár a színház légkörét semmi nem tudja helyettesíteni, olvasással is átélhetünk néhány olyan érzelmekben gazdag, katartikus pillanatot, amelyet a színdarabok tudnak nyújtani. Öt olyan könyvet ajánlunk, melyek akár még a színpadon is megállnák a helyüket, de otthonunkban olvasva őket is remek kikapcsolódást nyújtanak.

Dmitry Glukhovsky: Futu.re

A szerző egy olyan világot ír le, melynek legfőbb problémája a Föld túlnépesedése. Az emberek halhatatlanokká váltak, aminek természetesen ára van: nem lehet gyerekük. Amennyiben mégis utódot szeretnének maguknak, le kell mondaniuk örökéletűségükről, gyereküknek pedig tőlük elszakítva kell felnőnie. A Futu.re sokkal inkább egy elgondolkodtató, társadalomkritikus regény, mint egy sci-fi, annak ellenére, hogy a jövőben játszódik. Rávilágít korunk eltorzult értékrendjére, melyben a külsőségek a legfontosabbak, az emberi kapcsolatok pedig kiüresedetté vállnak.

Légrádi Gergely: Napfénytető

A novella nehéz műfaj: alig néhány oldal áll a szerző rendelkezésére, hogy felvázolja az alapszituációt és a szereplőket, valamilyen konfliktust teremtsen, hogy aztán valamilyen módon megoldja, vagy éppen nyitott kérdéssel zárja a cselekményt. Légrádi Gergely nagyon is hétköznapi szituációkból merítkezik, ezért is érezhetjük magunkhoz annyira közelinek a rövidke kis történeteit, melyek akkor tárják csak fel igazán velős nagyszerűségükbe rejtett magvas mondanivalójukat, ha egy picit elgondolkodunk az elolvasásuk után.

Cserhalmi Imre: Akiken átgázolt a 20. század

Kevés ember fejében él az idősek otthona úgy, mint egy roppantul izgalmas hely – pedig a valóságban rengeteg dráma rejtőzik a lakók szobáiba, még pontosabban a lakók emlékei közé rejtve. Cserhalmi Imre is egy ilyen helynek a lakosa, aki interjúkat készített szomszédaival, hogy aztán mi, az olvasók gyönyörködhessünk, szomorkodhassunk, nevethessünk vagy éppen izgulgassunk az életútjukon, melyekből külön-külön is könyvet lehetne írni, annyira érdekfeszítő és fordulatokban gazdag – pont, mint a 20. század, amelyben életük javarészét élték.

Edward Snowden: Rendszerhiba

Valószínűleg sokan emlékeznek még rá, amikor 2013-ban Edward Snowden óriási botrányt robbantott ki, amikor leleplezte, hogy az USA kormánya azon fáradozott, hogy teljesen nyomon követhesse az emberek online és telefonos üzenetváltásait. Hat évvel később Snowden elérkezettnek látta az időt, hogy beszámoljon arról, mi késztette arra, hogy feltárja a világ előtt az igazságot. Sőt, azt is elmeséli, hogyan segédkezett a rendszer kiépítésében, így egy teljes képet kaphatunk arról, mi zajlott le a színfalak mögött.

Miriam Toews: Minden kis nyamvadt bánatom

Néha két testvért el sem lehet választani egymástól, annyira szeretik egymást. Elf és Yoli is ilyenek, noha náluk különbözőbb temperamentumú nővéreket el sem lehetne képzelni. Yoli egy kreatív, elvált nő egy kamasz gyerekkel és mindig tettre kész természettel, testvére, Elf pedig egy istenadta tehetségű zongorista, aki nem boldog, és talán soha nem is volt az: élete lényegében folyamatos öngyilkossági kísérletek sorozata. Mi romlott el Elfben, hogy tehetsége és világra szóló sikerei ellenére is eldobná magától az életét? És mit tehet a testvére, hogy kirángassa a mélységből? Egyáltalán az egy szerető testvér feladata, hogy jókedvre derítse depressziós családtagját, vagy inkább az, hogy teljesítse a kívánságát, és átsegítse a túlvilágra?