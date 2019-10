Eddz, akár egy profi – a szobádban is!

A hideg idő beköszönte sajnos gyakran elveszi a kedvünket a testmozgástól, a szakadó eső pedig kifogásként is kiváló lehet arra, hogy messziről elkerüljük az edzőtermet. Valószínűleg azonban te is tisztában vagy vele, hogy a szervezetednek szüksége van a mozgásra, épp ezért érdemes beszerezned néhány otthon használható sporteszközt, melyekkel a hűvösebb napokon, a négy fal között is formában tarthatod magad.

Ugrókötél

Akár már 1000 forintért is kaphatsz jó minőségű ugrókötelet, mellyel elsősorban az állóképességedet fejlesztheted. A szinte minden izomcsoportot megmozgató eszköz kis helyen is elfér, a kiválasztott darab pedig akkor megfelelő hosszúságú, ha a közepére állva a kötél két vége mellmagasságig ér fel. Az ugrókötelezés kiválóan fejleszti a ritmusérzékedet, ráadásul 15 percnyi intenzív ugrálás alatt egy félórányi futásnak megfelelő mennyiségű kalóriát égethetsz el.

Hulahopp karika

Óvodáskorunk egyik kedvenc játékszerére felnőtt fejjel már a derékkarcsúsítás kulcsaként tekinthetünk. Bár a megfelelő pörgetési technika elsajátítása nem könnyű, a kitartásunknak garantáltan meglesz a gyümölcse. Ráadásul edzés közben akár a kedvenc sorozatunkat is nézhetjük anélkül, hogy kizökkennénk a testmozgásból. A legügyesebbek a derekukon kívül a végtagjaikat is formálhatják hulahopp karikával.

Súlyzók

Látványos izomépítéshez otthoni eszköztárunkból sem hiányozhatnak az erőnlétünknek megfelelő tömegű súlyzók. Kezdésként akár 0,5kg-os darabokat is beszerezhetünk, de a fejlődésünknek megfelelően ne felejtsük el növelni a terhelést! Jó megoldás lehet a tárcsás súlyzók használata is, melyeknél egy adott rúd két oldalára pakolhatjuk fel (természetesen egyenlően elosztva) a szükséges mennyiségű nehezéket. Egykezes gyakorlatok során ügyeljünk rá, hogy mindkét oldalra ugyanannyi mozgást végezzünk.

Gumiszalag

Az ugrókötélhez hasonlóan gyakorlatilag bárhol el tudsz helyezni otthonodban egy gumiszalagot is, mely első pillantásra talán nem tűnik túl izgalmas sporteszköznek, de valójában meglepően sok gyakorlat végezhető a segítségével. Többek között szálkásíthatjuk vele a karjainkat és a lábainkat, de comb- és popsiformálásra is kiválóan alkalmas. Vásárlásnál mindig a minőség legyen az elsődleges szempont, hiszen a szalag elszakadása nem csak bosszantó, de akár balesetveszélyes is lehet.

Fitball

Ízületkímélő, mégis hatékony társunk lehet az otthoni edzésben egy fitball, avagy nagylabda is, mely instabil helyzetet teremtve az egyensúlyérzékünk fejlesztéséhez járul hozzá. A hason vagy háton fekve, illetve ülő helyzetben végezhető gyakorlatok a tartásodat is javítják. Bár a fitball méretéből kifolyólag első ránézésre nehezebben tárolható, alternatív ülőalkalmatosságként mégis könnyen találhatunk neki helyet a lakásban.

Kettlebell

A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tradicionális orosz súlyzó, a kettlebell küllemében leginkább egy füles ágyúgolyóra hasonlít, használata pedig nagymértékű koncentrációt igényel. Az ezzel való gyakorlatozást épp emiatt otthon nem javasolt kedvenc tévéműsorunk nézése közben végezni, de ha igazán szeretnénk elmélyedni a testedzésben, érdemes adnunk egy esélyt neki. Az eszköz felemelése a hagyományos súlyzókhoz képest nagyobb erőkifejtést igényel, így karizmainkon túl testünk más területeit is meg kell dolgoztatnunk hozzá; földre helyezése közben pedig nem árt, ha egy pillanatra az alattunk lakókra is összpontosítunk a jó viszony megőrzése érdekében.

+Jógamatrac

Otthoni testedzés során sem szabad megfeledkeznünk a jógamatrac (vagy polifoam) használatáról, hisz a padlószőnyegek egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy sportolás közben megakadályozzák a csúszkálást, nem is beszélve az izzadtság elnyeléséről… Érdemes tehát a matrac beszerzésével kezdeni a szobádban működő „fitnessterem” felszerelését.