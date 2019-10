Budapesten tartják Európa első vulkanikus csúcstalálkozóját

A bronzvasárnapi hétvégén egyedi rendezvénynek ad otthont a Holdudvar.

Európa első vulkanikus csúcstalálkozóján, a GoVolcanic rendezvényen egy időben, egy helyen gyűlnek majd össze a vulkanikus borok, a geológia, az ásványok és a gasztronómia rajongói.

A szervezők egyértelmű célja, hogy a mostanra kicsit túlburjánzó hazai boros- és gasztrofesztivál-kultúrát továbbgondolják és egy újabb ‘itatós’ tömegrendezvény helyett az ismeretterjesztésre, a borok termőhelyeinek bemutatására és azok geo-tudományos hátterére fektessék a hangsúlyt. Szintén egyedi módon a világ minden részéről érkező vulkanikus borok kóstolóját az ország vezető geológusainak és vulkanológusainak előadásai, valamint egy ásvány- és kőzetkiállítás is tarkítja majd.

Vendégcsere rendszer

Az esemény Magyarországon egy kevéssé ismert, ún. jegyváltásos rendszerben, egy szekción belül összesen 5 órán át látogatható, így téve lehetővé, hogy a viszonylag kis férőhelyes helyszínt maximálisan és egyenletesen kihasználják a látogatók.

A rendezvényre az alapbelépőjegy első ránézésre nem olcsó: 15.000 forint. Viszont ez az összeg teljes egészében beváltható egy eredeti Gabrielglas pohárra, valamint 12.000 forint értékben levásárolható a helyszínen borokra, ételekre, kőzetekre, féldrágakövekre és könyvekre. Az alapjegy tartalmazza ráadásul az ún. gyorskóstolókat is, melyeken érdekes ételeket és alkalmanként 6-6, a kiállítási tételektől eltérő vulkanikus bort lehet majd összehasonlítani.

A rendezvény cashless formában működik!

30 vulkanikus borvidék szerte a világból

A több mint 40 magyar termelő bora mellett a palackok borászat szempontjából sokszor ismeretlen, különleges tájakról érkeznek majd a kaliforniai Obszidián-hegytől kezdve az Azori-szigeteken át egészen a görögországi Santorini és az olasz Etna vulkán lejtőéig.

Az előadók, akik két napig szemináriumokon és ún. gyorskóstolókon mutatják be a borokat: Herczeg Ágnes nemzetközi borszakértő, John Szabó torontói mester-sommelier, a Vulkanikus Borok c. könyv írója, Elizabeth Gabay Master of Wine, Alder Yarrow San Francisco-i borszakíró, Adam Gollner Montreal-i újságíró, Roland Velich osztrák borász, David Moore londoni étteremtulajdonos és BBC szaktanácsadó, Sue Tolson borszakíró, Ripka Gergely a Tokaj Guide írója, valamint Takács Lajos, Árvay János és Balogh Zoltán borászok.

Csaknem 60 program, 2 nap alatt

A GoVolcanic teljes programja összesen 59 elemet tartalmaz, melyeket célszerű a weblapon szekciónként szűrni (pl. szombat délelőtt / szombat délután). A családbarát szervezés keretében a látogatók elhozhatják a helyszínre gyermekeiket is: őket a kiállítás-vásár teljes ideje alatt interaktív, játékos-, tudományos- és kézműves foglalkozásokkal várják. A GoVolcanic minden ízében nemzetközi esemény, így a kínálatban vegyesen találunk angol és magyar nyelvű eseményeket is.

További információt a programsorozatról a GoVolcanic hivatalos honlapján olvashatsz.