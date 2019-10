Karitatív tevékenységek, melyeket érdemes feltüntetned a CV-dben

A munkakeresés sosem könnyű, rengeteg a túljelentkezés, magas a fluktuáció. Ebben a nehéznek tűnő helyzetben mindenki igyekszik kihozni CV-jéből a legjobbat, hogy valamivel kitűnjön az Excel-tudorok és azon szuper ritka emberek táborából, akik szívesen töltik szabadidejüket a barátaikkal, miközben jókat olvasnak. Az egyik kiváló – ha nem a legkiválóbb módja ennek, ha bele tudsz írni az önéletrajzodba valamiféle karitatív jellegű elfoglaltságot, ami lehetőség szerint jó, ha rezonál a valósággal. Ettől nem csak a jelentkezésed fog kiemelkedni, de te is sokkal jobban érezheted magad!

Légy önkéntes kutyasétáltató, vagy ideiglenes befogadó

Az ideiglenes befogadás szuper lehetőség azok számára is, akik ki szeretnék kipróbálni magukat gazdiként, mielőtt meghozzák a végső döntést, valamint azoknak is, akik ugyan vágynak egy négylábúra, de tudják, hosszú távon nem tudnának róla megfelelően gondoskodni.

Ebben segít neked – és segíthetsz te is – a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát csapatának. A rendszerben dolgozók minden felmerülő kérdésedre válaszolnak, sőt! Mielőtt az ideiglenes befogadók táborát gyarapítanád, leülnek veled egy beszélgetésre, azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen környezet fogadja majd a mentvényt (kert, lakás stb.), mennyi időt tudsz rászánni, a lakásod mérete alapján mekkora számodra az ideális kutya, hiszen egy törpetacskó nyilván kevesebb helyet igényel, mint egy vizsla, ahogy egy angol bulldognak is kevesebb a mozgásigénye, mint egy border collie-nak.

Miután megvan a kiszemelt, a MFÖEK csapata ellát egy sor hasznos információval, hogy te is és a mentvényed is a lehető legjobban érezzétek magatokat a közösen eltöltött idő alatt. Eközben a kutyáért jelentkező jövőbeli gazdikkal te is találkozhatsz, beszélgethetsz, így segíthetsz abban, hogy a kutyus később valóban a legmegfelelőbb helyen találjon végleges otthonra, illetve jó esetben később akár rendszeresen meg is látogathatod, ahogy ez főszerkesztőnkkel és irodánk legkedvesebb átmeneti kedvencével, Bonbonnal is történt.

Ha helyszűke/anyagi okok/szabadidő hiánya miatt nem tudsz saját kedvencet tartani, sebaj! Számtalan olyan állatmenhely van Budapest környékén, ahol a legnagyobb szeretettel várják az önkéntes sétáltatókat. Mindenki által jól ismert probléma a gyeptelepek véges befogadóképessége és a kis létszámú személyzet. Ha hétvégenként van pár szabad órád, keresd meg a hozzád legközelebb lévő telepet, és akár egyedül, akár baráttal/barátnővel tegyétek szebbé a szeretetéhes blökik napját. Még egy darabig biztosan tart a jó idő, a mozgás pedig mindenkinek csak a javára válhat. Hidd el, nem csak az ott dolgozók és a kutyusok lesznek neked hálásak, de te is feltöltődsz majd!

Funzine Favourite: Gyömrői Árvácskák Állatotthon (2230 Gyömrő, Annahegyi utca)

Egyszer volt, hol nem volt, és a bátorság

Amennyiben a négylábúak nem a szíved csücskei, ám a gyerekek annál közelebb állnak hozzád, akkor a K&H Gyógyvarázs programját neked találták ki, amelynek keretében beteg gyerekeknek olvashatsz mesét. A projekt nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik; miután regisztráltál mesedoktorként a bank honlapján, kiválaszthatod, melyik egészségügyi intézmény esik hozzád a legközelebb, arra kattintva mindent megtudhatsz a helyszínről, valamint választhatsz a számodra legmegfelelőbb időpontok közül. További infóért katt IDE.

Biztosan hallottál már az elsősorban terápiás jellegű, beteg gyermekeknek és családjuknak segítő Bátor Táborról. A tábornak a hatvani úttörő kemping ad otthont, melyet minden oldalról erdők és mezők vesznek körül, ezzel is segítve a kicsiket és szüleiket a város zajától/bajaitól való eltávolodásban. A Bátor tábor nyári önkéntessége mellett, sok más lehetőség közül is választhat az, aki szívesen csalna mosolyt a kisebbek arcára. Ha nyáron nincs sok szabadidőd, a szervezők segítségére lehetsz adminisztrációs munkákban, kézbesítésben, tolmácsolásban és minden egyébben, ami egy tábor megszervezéséhez szükséges. Ha ennél kicsit interaktívabb módon működnél közre, ahol közvetlen kapcsolatod lehet a gyerekekkel, úgy jelentkezhetsz kórházi önkéntesnek, ami élményterápiás foglalkozásokkal igyekszik segíteni a gyógyulást. További részletekért látogass el a Bátor Tábor honlapjára.

Bercely Judit