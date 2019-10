Guillaume Musso: Az éjszaka és a lányka (Könyvajánló)

Noha ezelőtt csak egy krimit olvastam el Guillaume Mussótól, amikor megláttam, hogy megjelent az új könyve, a tartalmát sem kellett ismernem ahhoz, hogy tudjam, hogy minél előbb el akarom olvasni. Merthogy a francia író egyetlen könyvével is annyira elbűvölt, hogy élete végéig előfizettem a könyveire.

Nem bántam meg az előre megszavazott bizalmamat: Az éjszaka és a lányka az író előző könyvéhez, a Central Parkhoz hasonlóan izgalmas és fordulatokban gazdag krimi volt, és talán még túl is tett elődjén. A regény főszereplője Thomas, egy Egyesült Államokban élő író, aki a 25 éves osztálytalálkozójára visszatér a francia Riviérára. Nem azért, mert olyan sok gimnáziumi barátja lenne, akikkel már régóta nem találkozott, és nem is azért, hogy néhány óráig önfeledten nosztalgiázzon a boldog, fiatal évein. Thomas egy magának való, talán még kívülállónak is nevezhető fiú volt, aki csak egy dologra, vagyis személyre emlékszik a tinédzser éveiből: Vinca Rockwellre, aki 25 évvel korábban, 1992-ben nyomtalanul eltűnt az egyik tanárával együtt, akivel a pletykák szerint viszonya volt.

Musso regénye két idősíkon játszódik: egyrészt 1992-ben, amikor Thomas gyilkosságot követett el, a hullát pedig a gimnáziumi campus tornacsarnokába temette, másrészt pedig 2017-ben, amikor a magániskola elavult tornaházát le akarják bontani, hogy helyére egy új, modern épületet emeljenek. Egyedül Thomas és a gyilkosságbéli cinkostársai tudják, hogy ha lebontják a tornacsarnokot, életük végéig a rács mögé kerülhetnek. A szerző játszi könnyedséggel fokozza a feszültséget, hogy aztán gyorsan nézőpontot váltson, és máshonnan folytassa a történetet, melynek szereplői összetett karakterek, rengeteg megpróbáltatással és titokkal a múltjukban.

Bár az alapsztori – 25 éves osztálytalálkozó és egy régi gyilkosság miatti lebukás veszélye – eredményezhetett volna egy rémesen középszerű krimit is, elvégre a regény váza tényleg nem egy nagy truváj. Igen ám, csakhogy Musso karakterábrázolása és stílusa, melyben még a leghétköznapibb rezdüléseket is izgalmasan, elgondolkodtatóan képes ábrázolni, olyan pluszt visz a könyvbe, amiért érdemes elolvasni.

A főszereplő Thomas gyakran mereng vissza gimnáziumi éveire, arra, hogy a könyvszeretete segítette őt a kamasz éveiben, melyben legfőbb támasza az irodalom és a regények fiktív világa volt. Belőlük tudott erőt meríteni, hogy elviselhetővé tegye sivár hétköznapjait. A férfi gondolatai és világlátása elgondolkodtatja az olvasót, ezzel túlnyúlva a klasszikus krimik világán, mely csak a bűnügyről és annak kinyomozásáról szól. Itt és most egy kicsit filozofálhatunk, elmerenghetünk mi is gyerekkorunk meghatározó szereplőiről, és arról, hogyan képesek az évek megváltoztatni a jellemünket.

Az események fő mozgatórugója a múltban és a jelenben is Vinca, aki mindenkit az ujja köré csavart, és akit senki sem ismert igazán. Bár az érzelmek (legyen szó szerelemről vagy anya-fia, apa-fia kapcsolatról) kiemelt szerepet kapnak a könyvben, Az éjszaka és a lányka egy meglepetésekkel teli krimi, az író tehetségének köszönhetően távol maradt a közhelyektől, és közel, sőt, rákerült a kedvenc krimijeink listájára.

Szerző: Tegdes Péter