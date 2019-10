Október végén újra a Fonóban muzsikál a Meybahar

A görög-magyar zenekar október 26-án koncertezik a Budai Zeneházban.

Ha egy zenekar első lemeze nemzetközi toplistára kerül fel, arra bizony érdemes odafigyelni! Ilyen remek album a Meybahar görög-magyar csapatának első albuma is, amely Abyss címmel jelent meg a Fonó kiadásában 2019 tavaszán. Alig telt el pár hónap és a korong felkerült a – főként a régió zenéit szemléző – Balkan World Music Charts listájára, amelyen most, a harmadik negyedévben is a rangos ötödik helyen szerepel.

A magyar-görög zenekar rendre egész estés programokkal tér vissza a Fonóba, vendégként pedig külföldről hívnak zenei mestereket és előadókat. A Budai Zeneházban legközelebb október 26-án lépnek fel, a színpadra pedig két görög előadó, Martha Mavroidi és Giorgos Ventouris kíséri el őket.

A Meybahar magával sodró világa az Égei-tenger és a kisázsiai kultúrák zenei gyökerein keresztül vezet el bennünket lelkünk belső rezdüléséig. A zenekar Marilia Pilti görög szantúr (a magyar cimbalom rokona) és Kopcsik Márton hegedű és saját fejlesztésű zengőhúros brácsa duójából született. A szantúr és a hegedű tökéletes zenei párt alkotva, különleges atmoszférát teremt a színpadon. A zene pulzusát Krolikowski Dávid ütőhangszereken, Varga Merse dohollán és keretesdobon, Takács Péter pedig tablán biztosítja.

Martha Mavroidi az egyik legnagyobb hatású ma élő fiatal énekes, dalszerző és lafta játékos Görögországban. Különböző balkáni énektechnikákban elmélyült tudása, hangjának szépsége, szeretetre méltó előadói stílusa, valamint a Magyarországon nagyon ritkán hallható hangszer, a lafta játéka garantálja a csodálatos koncertélményt! Marthát először hallhatjuk majd Magyarországon, ahol ez alkalommal zenészpartnere Giorgos Ventouris fogja kísérni.

