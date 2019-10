Tippjeinkkel kihozhatod a maximumot a GLAMOUR-napokból

Egyre vaskosabb kuponfüzetet csomagolnak a magazinokhoz (idén 340 márka vesz részt a GLAMOUR-napokon és több mint 5000 üzlet nyújt 20 – 50% kedvezményt), hogy mi egyre kevesebbet költsünk kedvenc kozmetikumaink, elektronikai termékek, csinos ruhadarabok, és a szezon elengedhetetlen kiegészítőinek beszerzésére. A pénztárcánk október 10-13 között így is kiürül, de legalább elmondhatjuk, hogy jó üzletet csináltunk! Vedd át újra, hogyan hozhatod ki belőle a maximumot!



#1 Vágd ki előre, válogasd ki, tedd sorba!

Ha nem ez az első “Shoppingünneped”, akkor tudod, hogy az akciós árak miatt többet kell majd a kassza előtt várakozni, és valószínűleg a próbafülkéknél is kígyózni fognak a sorok. Már az rengeteget számít, ha nem a fizetés előtt kezded el vadul keresni a szükséges kupont, vagy éppen gyorsan de óvatosan kitépni a füzetkéből. Némi tervezéssel időt és energiát spórolhatsz magadnak és másoknak is: a szükséges kuponokat előre vágd ki és tedd betűrendbe az üzlet nevének kezdőbetűje szerint. Sokan már régóta így csinálják, miért ne tennéd te is?

#2 Használd az applikációt!

Elvitték az újságostól az utolsó kuponos melléklettel csomagolt magazint? Nincs gond, mert az alkalmazáson keresztül digitális formában még beszerezheted! A kuponok felhasználása egyszerű, és az ollózgatással sem lesz gondod, továbbá nem kell amiatt aggódni, hogy a kivágott kupon elkallódik a táskádban, pénztárcádban.

#3 Vásárolj online!

Ha nem bírod a tömeget, vagy nincs időd a kuponnapok ideje alatt vásárolgatni, váltsd be kuponjaidat online! Bőven akad olyan üzlet, ami virtuális kedvezményeket is ajánl egy-egy kódért cserébe. Légy szemfüles, keresd a kódokat, és szerezd meg a kiválasztott termékeket anélkül, hogy útba ejtenéd a zsúfolt plázákat. Csak bírd kivárni, amíg csenget a postás!

#4 Figyeld a kupont nem igénylő akciókat!

Idén több száz kupon között szemezgethetünk, és szokás szerint olyan helyeken is lecsaphatunk engedményes árú termékekre, amelyek a katalógusban nem szerepelnek. A bevásárlóközpontokban ugyanis rengeteg üzlet hirdet a kuponnapoktól független akciókat, továbbá számos webáruházban váratlan engedményre lelhet, aki nyitott szemmel jár. Tippünk:

CZOLORi

Az elegáns és vidám kiegészítőket tervező Czok Ildi bátran játszik egymással remekül harmonizáló színekkel geometrikus, organikus fonálékszerei elkészítésekor, amelyekhez gyakran különféle formájú gyöngyöket is használ. Kollekcióiban mindenki megtalálja a lelkéhez (és ruhatárához) legközelebb álló, jókedvre hangoló színösszeállítást. Az idei kollekciót egyedülálló módon a színtípusok szerint építette fel a tervező; a színek az egyes színtípusoknak ajánlott színpaletta színei, amelyek a CZOLORi PALETTA ékszereiben öltenek testet. A márka csábító akciókkal készül: a fenti időszakban 10-20%-os engedményre számíthatunk webáruházukban.

Magister Products

A hazai természetes kozmetikumok kedvelői előtt valószínűleg nem ismeretlen a professzionális bőrvédő hatóanyagokat és ellenőrzött gyógynövény kivonatokat felhasználó márka, amely gondoskodik róla, hogy bőrápolási rituálénk a lehető legegészségesebb legyen. A GLAMOUR-napok ideje alatt üzleteikben (Budapesten a Lurdy Házban, Szegeden és Szombathelyen) 10.000 Ft. feletti vásárláskor 20% kedvezmény jár a normál árú termékekre, webáruházukban pedig 15%-os kódot lehet érvényesíteni. Részletek a Magister Products Facebook-oldalán!

#5 Légy tudatos, ne ess túlzásba!

Tudjuk, hogy az árengedmények csábításának nehéz ellenállni, azért igyekezz csak azt beszerezni, amire tényleg szükséged van. Hanyagold a 100%-ban műszálas ruhadarabokat és az ártó kemikáliákat tartalmazó kozmetikumokat (nézz utána előre, mit tartalmaz a kiszemelt termék, vagy válassz natúr kozmetikumot, így alapból nincs miért aggódni). A lényeg, hogy minőségi termékeket vásárolj, amelyeket hosszabb ideig elégedetten tudsz majd használni.