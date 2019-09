Meg tud újulni a skandináv krimi? Igen! – Könyvajánló

Camilla Läckberg neve ismerősen csenget a skandináv krimik kedvelőinek körében. Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ő a legismertebb (és legjobb) skandináv krimiírónő, akinek már 10 könyve megjelent hazánkban. Az viszont már nem jelenthetjük ki ilyen határozottsággal, hogy az összes krimije ugyanazt a magas színvonalat hozta, de tény, hogy a Fjällbackában, egy kis svéd vízparti városban játszódó történetei, melynek főszereplői egy házaspár, Patrik és Erica, könnyen függővé tették az olvasókat.

Mielőtt még kifáradt volna a Fjällbacka-sorozat, az írónő újraprogramozta magát, és noha megmaradt a krimi műfajánál, új szereplőkkel és új szerkezeti felépítéssel egy olyan könyvet írt, ami már-már inkább emlékeztet egy hollywoodi thrillerre, semmint egy skandináv krimire. Ha úgy tetszik, megérkezett a Hatalmas kis hazugságok svéd, könyves változata.

Ebből talán már kiderült, hogy az Aranykalitka című könyv főszereplője egy nő. Faye háztartásbeli anyuka, na nem mintha annyi energiáját igénybe venné a ház rendben tartása. Férje egy sikeres és gazdag üzletember, akinek egykoron még ő, Faye egyengette az útját, és áldozta fel saját álmait, hogy szerelmét boldoggá és elismertté tegye. Így Faye-nak maradtak a céltalan, otthon töltött hétköznapok, mígnem rájön, hogy férje megcsalta őt.

Ekkor elköltözik a férjétől, és egy zseniálisan ravasz tervet eszel ki, hogyan is kényszeríthetné térdre a férfit. Bár az Aranykalitka cím kifejező (lévén egy szárnyaszegett, luxuslakásba bezárt nőről és hasonló sorsú barátnőiről szól), a könyv főmotívumának mégsem ez tekinthető, hanem a bosszú. Faye tetteinek egyedüli mozgatórugója, hogy megmutassa a férjének, neki köszönhet mindent, nélküle pedig semmit sem ér. Ezt pedig sehogyan másképp nem tudja jobban megmutatni neki, mint úgy, hogy fájdalmasan kihúzza a lába alól a talajt.

A könyvet olvasva kicsit olyan érzésünk támadhat, mintha Camilla Läckberg túl sok amerikai filmet nézett volna, van benne ugyanis néhány erőltetett csavar (vagy csak nem készítette elő eléggé őket?). Ennek ellenére gratulálunk neki, amiért ki mert lépni a komfortzónájából, és egy olyan könyvet írt, amiben azok sem fognak csalódni, akik híres karakterpárosa, Erica és Patrik megszállottjai.

Az Aranykalitka egy izgalmas és könnyed krimi, ami néhány elrugaszkodott cselekményrészletével együtt is továbbolvasásra késztet. Ez pedig elsősorban talán az írónő profizmusának és lehengerlő stílusának köszönhető, amivel még a műfajon belüli váltás is könnyen ment neki. Hála illeti Camilla Läckberget, amiért nemcsak a saját, de a skandináv krimi stílusát is újjáértelmezte.

Szerző: Tegdes Péter