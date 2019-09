Ők lehetnek Robert Pattinson szereplőtársai az új Batman-filmben

A stúdió, miután megtalálta Batman szerepére Robert Pattinsot, most gőzerővel keresi társait és ellenségeit az új filmhez. Úgy néz ki most egyszerre két névvel is bővülhet a stáblista.

A Westworld sorozatból is ismert Jeffrey Wright tárgyalásokat folytat, hogy életre kelthesse a sötét lovag állandó segítőjét, Gordon felügyelőt Matt Reeves The Batman című filmjében – számolt be róla a dcmagyarorszag.blog.hu.

Rajta kívül Jonah Hill is a fedélzetre kerülhet – teszik hozzá. A producerek már rég kiszemelték őt a projekthez, a casting munkálatokat azonban szüneteltették addig, amíg megtalálják Batman megformálóját. Az, hogy kit alakíthat majd, jelenleg próbálják eldönteni, de valószínűleg egy gonosztevőről lenne szó, állítólag Pingvint vagy Rébuszt alakíthatja majd.

