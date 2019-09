Mennyei sütemények és fagylaltok várnak a piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászdában

Budapest vonzáskörzetében, a festői Piliscsabán található egy igazi gyöngyszem: a MÁK Kézműves Cukrászda. A tulajdonos, Tóth Klára nem kisebb célt tűzött ki zászlajára, mint létrehozni Magyarországon az igényes süteményfogyasztás kultúráját, melynek első lépcsője ez az immáron 3 éve működő piliscsabai intézmény.

A minőség mindenek felett

“Tóth Klára vagyok, a MÁK Cukrászda motorja. Ötgyermekes édesanyaként az élet sűrűje, az izgalmas és sokrétű feladatok a mindennapjaim részét képezték mindig is. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, ők töltötték ki az életemet, most, hogy nőnek, mindazt, amit általuk megtanultam, máshol is kamatoztathatom.

A minőség számomra nem csupán a lelkiismeretesen szűrt alapanyagok kézműves feldolgozását, az elkészült termékek élményszámba menő kínálatát, jóízű elfogyasztását jelenti, hanem elsősorban ezek harmonikus egységét. Amikor meg tudunk állni egy finom sütire, egy jó kávéra, vagy egy olyan sokgyümölcsös limonádéra, ami még a szemnek is öröm, észrevétlenül éljük meg az élet apró csodáját, hiszen mivel a termék önmagában véve egyszerűen jó, a fogyasztást akaratlanul is ünneppé tudja varázsolni. Ezt az odafordulást, rácsodálkozást szeretném megmutatni, megtanítani másoknak is, hogy édesebb, kerekebb legyen a világunk, s még inkább otthon érezzük magunkat benne.”

Ennek érdekében a cukrászdában kizárólag minőségi alapanyagokkal dolgoznak, például vajjal, illetve belga csokoládéval. Már az első falatnál érezni lehet, hogy itt valami másról van szó, mint a hagyományosnak mondható cukrászdákban, hiszen nem spórolják ki sem az alapanyagokat, sem pedig a szakértelmet a sütemények és fagylaltok készítésénél.

Emellett fontos megemlíteni, hogy a MÁK cukrászai nem használnak adalékanyagokat, tartósítószereket, sőt a tudatos fogyasztói szokásokra alapozva hagyományos süteményeikhez is az átlagosnál 30%-kal kevesebb cukrot adnak hozzá.

Tóth Klára és csapata a paleo, vega és vegán sütemények és fagylaltok készítésében is otthon van. Vegán csoki, vegán mogyoró, mindenmentes málna – csak hogy néhányat említsünk a mentes fagylaltjaik közül. A díjnyertes fagylaltok a cukrászdában helyben készülnek, rengeteg gyümölccsel és valódi hozzávalókkal.

Páratlan segítőtárs a rendezvényszervezésben

A cukrászda specialitásai közé tartozik a céges és családi rendezvények hagyományos és mentes süteményekkel való ellátása, az esküvői desszertasztal és az esküvői torta elkészítése. A csapat a fővárosba is vállal kiszállítást.

A MÁK Kézműves Cukrászdában havonta többször rendeznek Esküvői nyílt napokat, melyeken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezeken az alkalmakon személyre szabott ingyenes kóstolókkal és esküvői torta tanácsadással várják a párokat.

További információt a MÁK szolgáltatásairól és a kínálatról a cukrászda weboldalán olvashatsz!