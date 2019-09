Kiállítássorozattal ünnepli fennállásának 25. évfordulóját az Eventuell Galéria

Az Eventuell Galériát 25 évvel ezelőtt – több közös hazai és nemzetközi kiállítási részvételt követően – alapította Kónya Kinga, Munkácsi Gábor, Szabó Zsuzsi, Szigeti Szilvia textiltervező iparművészek és Radnóti Tamás belsőépítész saját, valamint kortárs designerek munkáinak bemutatására.

Az eltelt évtizedek alatt több olyan tehetséges és ismert tervező kapcsolódott be a csoport munkájába, mint Csíkszentmihályi Réka, Harmati Hedvig, Lőrincz V Gabi, Páger Bernadett textiltervezők, Bodor Bernadett, Gera Noémi, Király Fanni, Lőrincz Réka, Majoros Kata, Máté Eszter, Rejka Erika, Vékony Fanni ékszertervezők vagy a Blue Paprika tervezőpáros, Pálffy Szilvia és Szűcs Teréz divattervezők.

A belvárosi klasszicista homlokzatú, hangulatos belső udvaros, Hild József tervezte ház földszintjén található, Radnóti Tamás belsőépítész kreativitását dicsérő, szellemes installációval berendezett galériában a jelenlegi Eventuell tagok munkáit – lakástextileket, lakás- és öltözékkiegészítőket – találják a látogatók. Pájer Emília kézzel szövött különleges színhangulatú len- és pamutanyagai, párnái mellett Szigeti Szilvia skandináv ihletésű, sokszor harsány színekkel nyomott textiljeit, díszpárnáit, Radnóti Tamás feszített szerkezetű textil állólámpáit és Munkácsi Gábor szivárványszínű „ikat” stóláit, textiljeit. Kónya Kinga különleges, kézzel kötött mohair pulóverekkel és sálakkal, Kesserű Andrea változatos, plexikellékekkel megbolondított textiltáskákkal és ékszerekkel, míg Horányi Kinga „Ikiiki” különleges alumíniumhab-fülbevalókkal, gyűrűkkel, Németh Orsolya pedig egy, a budapesti hidak által inspirált konceptuális ékszerkollekcióval képviselteti magát.

A tagok egyedi és kisszériás termékeinek bemutatásán kívül az Eventuell brand égisze alatt Szigeti Szilvia és Radnóti Tamás több mint 200 kiállítást és egyéb programot szervezett, amelyeken eddig közel 800 magyar és külföldi designer, alkotócsoport és kortárs művész alkotásai voltak láthatók.

Szintén a tervezőpáros nevéhez köthető a 2004 óta minden évben megrendezett nemzetközi madeinhungary+MeeD, Határtalan Design kiállítássorozat, amely az Eventuell Galéria falain kívül is több száz designer és társművész munkáit mutatta be tartalmas összművészeti, kortárs tánc- és zenei programokkal kiegészítve. Kettejük elkötelezett tevékenységének eredménye a már ötödik évébe lépő Texhibition névre keresztelt kezdeményezés is, amely a gyártói és tervezői oldal közötti kapcsolatok kiépítését, új kollekciók létrejöttét segíti. Az általuk végzett szakmai munkát 2016-ban a Design Management Díj pályázaton is elismerték.

A 25. évfordulóhoz kapcsolódó kiállítássorozat részletes programja:

A Határtalan Design Kiállítás díjazottjai 1.

szeptember 19. – október 1. Eventuell Galéria

A kortárs ékszer roppant színes és izgalmas világába kínál betekintést a kamaratárlat, amelyen hazai és külföldi tervezők egyaránt bemutatkoznak. Az idei Határtalan Design kiállítás két díjazottja, az archaikus formákkal és felületekkel dolgozó Tata Akhatova a pilseni LSFDA hallgatója és a 21. századi street art és képregények világát hozó Viktor Kováč – a pozsonyi VŠVU egyetem hallgatója – darabjai mellett Horányi Kinga és Németh Orsolya, az Eventuell Galéria ékszertervezői is bemutatkoznak.

A Határtalan Design Kiállítás díjazottjai 2.

október 5. – november 5. Eventuell Galéria

A Határtalan Design kiállítás bútor- és textilkategóriában díjazott tervezőinek kiállításán a lengyel Studió Malafor munkáival, a magyar Blum & Wolf lámpáival és Kollár Ágnes textiljével ismerkedhet meg a közönség. A válogatás vendégkiállítója Monika Järg észt textiltervező, aki a 2017. évi Határtalan Design kiállítás résztvevője volt.

IV. Texhibition

október 25. – november 12. FUGA Budapesti Építészeti Központ

A Texhibition 20 magyar textiltervező és 3 kivitelező együttműködésében megvalósult 40 textil mellett cseh, osztrák és lengyel társaik munkáiból rendezett válogatás. A kiállítás szakmai napján többek között az Eventuell történetéről, a kiállító tervezők munkáiról, a European Textile Network idei konferenciájáról, valamint „Garden of Eden” című kiállításáról hallhatnak előadást az érdeklődők.

Fashion without borders

december 5. – január 5. Eventuell Galéria

Kesserű Andrea öltözékkiegészítő-tervező és Konsánszky Dóra divattervező kiállítása zárja a jubileumi sorozatot. Mindketten a Nina Ricci és az Air France híres divatversenyének győztesei, az Ecole de Chambre Synidicale de la Couture-ben, Párizsban diplomáztak.