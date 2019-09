Kozmikus afro-jazzt is hallgathatunk a Balaton Pikniken

Szeptember 13-án a Nicola Conte Spiritual Galaxy jóvoltából csendülnek majd fel az űrbéli dallamok.

Az idén kétnapossá bővült Balaton Piknik fesztivál világsztár fellépőkkel várja vendégeit szeptember 13-án és 14-én a boglári Gömbkilátó tövében. A koncertkínálat műfajok tekintetében is nagyon színes lesz, de a legkülönlegesebb hangzást minden bizonnyal az első napon, 19:30-tól fellépő Nicola Conte szolgáltatja majd.

Az olasz származású gitárművész és DJ hitvallása a mindenféle korlátokon átívelő, teljes művészi szabadság, így pályája során soha nem félt teljesen új, eddig nem hallott műfajokkal kísérletezni. Muzsikája elsősorban az acid jazzre épít, de nyomokban bossa novát, sőt még indiai népzenét is tartalmaz!

A művész nevét a világ a kilencvenes évek végén ismerte meg, miután Nicola otthagyta szülővárosa, Bari legismertebb fiatal zenészekből álló csapatát, a The Fez Collective-ot. Azóta Conte a nemzetközi jazz színtér vezéralakjává nőtte ki magát, felvételei és remixei pedig olyan válogatásokon kaptak helyet, mint a Gilles Peterson és a Jazzanova gondozásában megjelent The Kings Of Jazz.

A skandináv, amerikai és olasz zenészekből álló Spiritual Galaxy szellemiségben teljes mértékben azonosul a frontemberrel, így a Balaton Piknik látogatói minden bizonnyal egy fantasztikus zenei utazásban részesülhetnek, ha az innovatív alkotókkal tartanak a péntek esti koncerten.

Jegyek a fesztiválra már csak korlátozott számban kaphatók. Csapj le a belépődre még ma a Balaton Piknik weboldalán!